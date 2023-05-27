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超商浩克現身健美公開賽！「展現肌肉線條」奪第3名　背部仍見傷疤

▲▼超商浩克拿下第三名。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

▲朱男在公開賽上現身。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

記者曾筠淇／綜合報導

桃園朱男20日在超商暴走失控，打傷2名員警，而員警持警棍回擊12下後將朱男送辦，事件引發討論，網友也將朱男稱為「超商浩克」。因為此事，朱男的背後留下傷疤，但即便如此，他日前仍在IG上直呼「我想比賽！」稍早他也果真在成吉思汗全國健美公開賽上現身，並拿下第3名的成績。

朱男20日在超商失控，事後被員警持警棍打了12下，鮮血直流的畫面在網路上瘋傳，他的感情狀況也被挖出。疑為第三者的林女就透過IG限時動態PO出朱男的背部照片，可見仍有傷疤。

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▲▼桃園浩克背部傷勢曝，現任林姓女友。（圖／翻攝當事人IG）

▲左為桃園浩克背部傷勢，右為林女。（圖／翻攝自當事人IG）

值得一提的是，朱男交保後神隱數日，25日才透過IG寫下心聲「我想比賽」。對此，林女則指出，朱男近日確實會參加健美比賽。

而稍早，朱男果真在成吉思汗盃全國健美公開賽上現身，他是參加「男子傳統健美」75公斤以下的組別，共有12位選手。

▲▼超商浩克拿下第三名。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

▲▼朱男展現肌肉線條。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

▲▼超商浩克拿下第三名。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

直播畫面可見，朱男不斷變換動作，展現肌肉線條，而背部還能看見傷疤。主持人在觀看時，還直呼「滿心respect！他不想放棄、一定要上台的精神，他承受了這麼多的心理壓力、社會觀感，他還是選擇把他健美運動員的這個血液、這個靈魂好好的表現出來」。

▲▼超商浩克拿下第三名。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

▲▼朱男拿下第三名。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

▲▼超商浩克拿下第三名。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

最後，朱男在該組別獲得第3名和1萬元獎金，而他拿到獎牌後，還馬上拿起來親吻一下，並拍拍其他選手的肩膀，與對方拳頭碰拳頭。

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