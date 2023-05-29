賴清德稱「有條件」啟動核能　黃揚明：恐引發傳統反核派的非議

▲賴清德針對核能議題首次表態。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨總統參選人賴清德28日首次針對核能議題表態，指出核三廠2025年就要到運轉年限，目前相關單位有在規劃，怎麼樣把已經停機的核能機組，維持未來緊急使用的情況，以備不時之需。對此，媒體人黃揚明29日在臉書表示，此話無疑是民進黨「非核家園」政策的一個轉彎，恐引發傳統反核派的非議。

黃揚明表示，賴清德的說法無疑是民進黨「非核家園」政策的一個轉彎，但還算不上「髮夾彎」，因為是「有條件、前提」下才會啟動核能，緊急使用的條件還待進一步釐清，且還在「規劃階段」，但這樣的說法確實可能引發傳統反核派的非議，這幾天可以觀察一下黨內、NGO風向。

但黃揚明提到，民進黨之所以能在每次執政都特別平穩，就是在於許多環保、社運團體對民進黨都有著「至少還有60分」的不滿意但可接受的彈性，但如果是國民黨執政直接恢復核能、甚至重啟核四，在兩相比較下，NGO仍決定站在民進黨的身邊。

黃揚明也強調，2024總統大選，核能議題當然是重中之重，核三廠一號機明年7月除役、二號機後年5月除役，下一任總統參選人都必須清楚、明白地表態。他指出，民眾黨參選人柯文哲已經表態，會將核二、三延役；國民黨參選人侯友宜則說2025非核家園確定做不到；最後賴清德的表態，將能源議題正式搬上檯面，人民都該樂見此議題被充分討論。