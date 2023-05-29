點名國民黨有4豬隊友　邱毅：火上澆油激怒郭台銘

▲鴻海集團創辦人郭台銘。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘爭取國民黨提名參選總統失利後，動向引來各界關注。前立委邱毅指出，國民黨目前有4個豬隊友，不斷在火上澆油，激怒郭台銘，努力把郭台銘推向民眾黨主席柯文哲。

邱毅說，第一號豬隊友就是秘書長黃健庭，郭台銘原先最信任黃健庭，理由是四年前兩人是親密戰友，而且黃健庭是虔誠的基督徒，常拉著郭台銘的手向上帝祈禱，祈求上帝賜給力量幫助郭台銘，而且以上帝之名保証國民黨主席朱立倫絕不會騙他，結果事後證明是黃健庭騙了郭台銘。

邱毅認為，曾擔任國民黨立院總召的林為州是第二號豬隊友。在郭台銘拒絕「侯郭配」以後，林為州公開建議國民黨應給郭台銘「不分區立委第一名」，並協助郭台銘取得下屆立法院長。林為州這個動作擺明在羞辱郭台銘，而且直接欺騙郭台銘，因為國民黨立委根本不可能過半，如何爭取到立法院長。而且堂堂台灣首富，降格去參戀立委一職，這不笑死人嗎？

有關第三個豬隊友，邱毅說，是國民黨文傳會，尤其是發言人系統。年輕人評價新北市長侯友宜像「路人」，這本是年輕人在貶抑侯友宜，說他冷漠無情，沒有溫度，不討人喜歡，但國民黨文傳會卻強調，「路人」是具親和力，平易近人，這就是標準的自欺欺人。

最後，邱毅指出，第四個豬隊友是朱立倫的嫡系，為捍衛侯友宜，竟睜眼說瞎話，宣稱「朱立倫沒說過中南部牛鬼蛇神」，朱立倫指的是郭台銘的公關公司，常故意挑撥離間，這些人才是牛鬼蛇神。這種低級謊言，郭台銘當然不可能信，而那些被影射為牛鬼蛇神的議長們，更被激怒的向郭台銘聚攏，反朱侯的呼聲越來越強烈。

邱毅感嘆，國民黨當權派專出一些豬隊友，現在侯友宜要救亡圖存，最重要的工作就是安撫郭台銘，使郭台銘成為助力，而非阻力。