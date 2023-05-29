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台南梅嶺比丘尼離奇命案　傳報案人貨車採到可疑血跡

▲台南梅嶺比丘尼命案死因尚待解剖確認，惟傳出警方在盧姓報案人貨車上採到可疑血跡，警方已將檢體送驗比對以釐清相關案情。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南梅嶺比丘尼命案死因尚待解剖確認，惟傳出警方在盧姓報案人貨車上採到可疑血跡，警方已將檢體送驗比對以釐清相關案情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南梅嶺比丘尼命案死因尚待檢警30日解剖進一步確認，惟28日晚上傳出警方在盧姓報案人貨車上採到可疑血跡，由於盧男有飼養獵犬在山中打獵，李姓比丘尼身上的撕裂傷是否與此有關，警方已將檢體送驗比對以釐清相關案情。

據了解，出家的67歲李姓比丘尼（台中人），2023年初與友人從台中到梅嶺大湖桶部落一處農舍居住，李女平日除修行念佛外，社交背景十分單純，與附近居民關係良好，並無與人爭執或結怨。

李女於27日上午出門向距住處附近的住戶借水清洗私人物品，洗完後就徒步上山返家，惟在短短100公尺的回家路程中卻出事，住在附近民眾聽見狗吠聲外出查看，就發現李女仰臥產業道路上，地上有血跡，而趕緊向玉井分局報案。

▲台南梅嶺比丘尼命案死因尚待解剖確認，惟傳出警方在盧姓報案人貨車上採到可疑血跡，警方已將檢體送驗比對以釐清相關案情。（圖／記者林悅翻攝）

玉井分局警方據報封鎖現場勘查蒐證鑑識，發現現場並無明顯打鬥跡象，死者住處整齊乾淨，屋內未有翻動不似遭竊引發衝突，而李婦頭、身上有多處不明撕裂傷，27日晚上6時在台南市立殯儀館報請檢察官率法醫相驗，相驗結果死者頭頸部有多處鈍力造成之擦挫傷與裂傷出血，四肢多處疑似與產業道路硬石壓擦造成之型態傷與開放性傷口，惟確實死亡原因，待檢察官擇日會同法醫解剖釐清。

附近民眾則懷疑李女是否被附近獵狗追咬致死，警方勘查時，發現附近有飼養大批獵狗的住戶，就是發現李婦的報案人。警方在報案人的貨車車身與車底，找到2處可疑噴濺血跡，惟血跡量微少，不似因撞擊而直接噴濺，目前已查扣該輛貨車進行鑑識分析，血跡也送檢查明是否係死者李女所有。

由於檢察官與法醫初步相驗，死者身上的裂傷雖是外力造成，也符合現場產業道路硬石壓擦造成之型態傷與開放性傷口，但死者為何會有此傷口，攸關本案案情關鍵。此外，警方查訪發現，盧男有飼養凶狠的犬種作獵犬，來在山中打獵協助追捕獵物，過去也曾發生登山客、居民被其獵狗咬傷，居民飼養雞隻被咬死情事，如果李女係因被獵犬追逐攻擊跌倒受傷致死，的確可能造成李女身上的撕裂傷，不過惟有待5月30日檢察官進行解剖相驗才能釐清確定死因，整個案情真相才能呈現。

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