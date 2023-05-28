台南梅嶺比丘尼陳屍產業道路　外力造成撕裂傷...5／30解剖查死因

▲台南梅嶺發生比丘尼倒在產業道路旁身亡，檢警將擇期解剖查明死因。（圖／民眾提供）

記者林悅／台南報導

台南市楠西區香蕉山青龍坑產業道路旁，5月27日上午9時50分據報有1名比丘尼陳屍該處，地上有大量血跡，玉井分局獲報後即封鎖現場並請鑑識中心採證，死亡地點離住處約100公尺，住處整齊乾淨；另外在陳屍地點亦無打鬥痕跡，初判為外力造成的撕裂傷，詳細的死因仍需等5月30日解剖後才能確定。

玉井分局指出，案發後立即與刑事警察大隊、鑑識中心成立專案小組，從現場跡證與死者的交往關係做細部清查，全力偵辦中。

▲台南市警玉井分局偵查隊隊長鄭琮霖說明偵辦進度。（圖／記者林悅翻攝）

台南市楠西區梅嶺風景區，27日上午9時50分許有民眾發現1名年約60歲比丘尼倒臥在產業道路旁，身上有多處撕裂傷、地上有血漬，人已死亡。警方幫鎖現場勘查鑑識蒐證，並查明身分（死者女性是台中人），通知家屬指認無誤後，27日晚上6時在台南市立殯儀館報請檢察官率法醫相驗，相驗結果死者頭頸部有多處鈍力造成之擦挫傷與裂傷出血，四肢多處疑似與產業道路硬石壓擦造成之型態傷與開放性傷口，惟確實死亡原因，待檢察官擇日會同法醫解剖釐清。

該名比丘尼在梅嶺深山修行，檢警證實死者頭頸部有多處鈍力造成之擦挫傷與裂傷出血，四肢多處疑似與產業道路硬石壓擦造成之型態傷與開放性傷口傷口，係「外力」造成，但卻沒有明顯他殺之情況，檢警需先確定死因，才能確定偵辦方向，目前先清查過濾死者社會背景與來往相關係，為案情之釐清偵辦打底。