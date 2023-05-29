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網瘋傳「廣設太陽能板」害南台灣不下雨　事實查核中心回應了

▲▼太陽能 。（圖／路透社）

▲網傳「台灣太陽光電板引發熱島效應，阻礙鋒面形成，影響降雨」，事實查核中心打臉了。（示意圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

網路上近期流傳一篇名為「廣設光電板的災難」的文章，內容指稱台灣南部廣設太陽能光電板會引發熱島效應，對周遭的降雨不利。對此，台灣事實查核中心表示，鋒面空間尺度為數百公里至上千公里，影響台灣鋒面因素為太平洋高壓，與太陽光電板面積規模太小無關，文章內文缺乏科學根據。

網傳的「廣設光電板的災難」文章指出，台灣南部已超過600天沒有大雨，儘管梅雨季即將到來，南部降雨仍不樂觀，不少人懷疑與南部大量的太陽能板造成熱度上升、影響水氣生成有關，國內外早不知有多少科學研究顯示，太陽能板會造成熱島效應，阻礙鋒面形成，產生的熱能會被釋放到周圍的環境，對降雨不利。

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文章還舉例，根據美國馬里蘭大學研究指出，太陽能發電廠可引發熱島效應，導致周圍溫度會提高3至4度，另有研究指出，加劇的熱島效應會影響熱對流，因此降低山區午後雷陣雨機率，且台灣政府還鼓勵砍樹以空出地方來裝置太陽能板，結果是正常水循環路徑被干擾，無法匯集足量積雨雲，進而影響降雨量。

▲▼【部分錯誤】網傳「台灣太陽光電板引發熱島效應，阻礙鋒面形成，影響降雨」？。（圖／翻攝自台灣事實查核中心）

▲網傳「台灣太陽光電板引發熱島效應，阻礙鋒面形成，影響降雨」，缺乏科學根據。（圖／翻攝自台灣事實查核中心）

對此，台灣事實查核中心表示，傳言「太陽能板會造成熱島效應，阻礙鋒面形成，對降雨不利」，台大大氣系教授盧孟明指出，梅雨鋒面空間尺度為數百公里至上千公里，影響台灣鋒面因素為太平洋高壓、來自青康藏高原的對流系統、西南季風，而太陽光電廠或熱島效應規模太小，不會影響鋒面形成。

台大生物環境系統工程學系副教授謝正義則說，熱島效應是指都市比周圍地區溫度高的現象，台灣太陽能板面積並未達到都市規模，也不一定會讓設置地點溫度上升，要視地表情況而定，且熱島效應不會影響鋒面，反而會影響午後熱對流，造成午後雷陣雨增加，「太陽能板引發熱島效應，阻礙鋒面形成」並非事實。

▲桃園大圳4之6號埤塘目前有不小面積改為太陽能種電用途。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲學者認為，熱島效應不會影響鋒面，反而會影響午後熱對流，造成午後雷陣雨增加。（示意圖／記者沈繼昌翻攝）

至於馬里蘭大學研究，是否適用於台灣。盧孟明與謝正義均表示，該篇研究是針對沙漠地形的太陽能電廠研究，台灣設置太陽能板環境與研究觀測地點不同，因此無法直接類比。盧孟明認為，太陽能板對周圍區域的溫度和雨量影響確實需要重視，但台灣必須要有自己的本土研究，才能知道究竟會造成什麼影響。

最後傳言稱「政府鼓勵砍樹裝置太陽能板，結果水循環路徑被干擾，因而影響降雨量」，是否符合現況。謝正義表示，砍伐樹林達到一定規模，因為蒸散作用減少，的確可能減少地區降雨，但目前政策，台糖規劃釋出600公頃林地，但所釋出的林地規模，是否能夠影響局部降雨，目前仍無科學研究探討。

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