快訊／「瑞典坦克」與小黃擦撞180度翻覆！母子受困嚇哭救出無傷

記者黃彥傑、莊智勝／台北報導
台北市大同區環河北路二段今(28日)下午4時許發生一起車禍意外，有「瑞典坦克」之稱Volvo自小客車，與停在路邊一輛計程車發生擦撞，導致Volvo自小客車當場180度翻覆，媽媽與一名男童一度受困車內，一旁民眾發現趕緊報警，並將車門打開，媽媽與孩子及時脫困。初步檢視沒有外傷不需送醫，但男童因突發狀況而受到驚嚇暴哭。詳細車禍原因還有待警方進一步調查釐清。
▲Volvo自小客車與計程車發生擦撞後失控180度翻覆。（圖／記者黃彥傑攝）
記者黃彥傑、莊智勝／台北報導
台北市大同區環河北路二段今(28日)下午4時許發生一起車禍意外，有「瑞典坦克」之稱Volvo自小客車，與停在路邊一輛計程車發生擦撞，導致Volvo自小客車當場180度翻覆，媽媽與一名男童一度受困車內，一旁民眾發現趕緊報警，並將車門打開，媽媽與孩子及時脫困。初步檢視沒有外傷不需送醫，但男童因突發狀況而受到驚嚇暴哭。詳細車禍原因還有待警方進一步調查釐清。
▲Volvo自小客車與計程車發生擦撞後失控180度翻覆。（圖／記者黃彥傑攝）
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