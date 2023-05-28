快訊／「瑞典坦克」與小黃擦撞180度翻覆！母子受困嚇哭救出無傷

新北市永和區今（28）日上午有1輛機車從路旁起步鬼切迴轉，卻不慎與另一輛直行機車碰撞，害得對方騎士噴飛滑行、直到撞上停在路邊的車輛才停止，而更驚險的是，騎士碰撞到的車輛竟是一部勞斯萊斯！幸好騎士只有撞上輪胎，傷勢不嚴重，機車則是巧妙閃過，沒有撞到勞斯萊斯。