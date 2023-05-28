勞斯萊斯挨撞片！騎士鬼切害他肉身衝輪胎　機車「神擦邊」

記者陳以昇、蔡怡萍／新北報導

新北市永和區今（28）日上午有1輛機車從路旁起步鬼切迴轉，卻不慎與另一輛直行機車碰撞，害得對方騎士噴飛滑行、直到撞上停在路邊的車輛才停止，而更驚險的是，騎士碰撞到的車輛竟是一部勞斯萊斯！幸好騎士只有撞上輪胎，傷勢不嚴重，機車則是巧妙閃過，沒有撞到勞斯萊斯。

▲永和2部機車碰撞，其中一名騎士滑行撞到路旁的勞斯萊斯魅影。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）



據了解，28日11時26分許，新北市永和區永貞路上，45歲楊姓騎士騎乘機車、沿永貞路往中和路欲迴轉至中山路方向行駛，只見他停在路旁往後張望了一會才繼續前進，但仍與順向直行而來的18歲謝姓騎士發生碰撞。

謝男挨撞後人車分離、他一路往前方滑行，撞上違停在路口的車輛左前輪才停下，而這輛車是特殊黑紫色的勞斯萊斯魅影，定價至少2000萬起跳，幸好謝男的機車先撞上前方的防撞軟桿，減緩了衝擊力道也使滑行路線偏移，沒有撞擊到勞斯萊斯。

警方指出，現場對機車雙方酒測後酒測值為0，2人身體多處擦傷送醫，皆無生命危險，而這部躲過一劫的勞斯萊斯，是50歲吳姓男子承租，並違停在路口，才剛停好10秒左右就發生事故，後續並調閱監視器，釐清詳細肇事原因。