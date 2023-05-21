發高燒40度！5歲童呼吸喘送醫「遭4醫院踢皮球」　隔天廁所昏倒亡

▲南韓首爾一名5歲孩童發高燒40度，卻仍遭多間醫院踢皮球，最後隔天昏倒送醫不治。（圖／翻攝自SBS News）

記者羅翊宬／綜合外電報導

從韓劇《浪漫醫生金師傅》以及各種醫療糾紛中可看出，南韓國內存在著醫療資源城鄉差距過大（高度集中首爾）、醫療人力不足等問題。最近，首爾一名年僅5歲的孩童在兒童節連假發高燒至40度，豈料送上救護車後，不是醫院沒病床、不然就是無足夠專科醫師而被拒絕看診，在輾轉徘徊4間醫院後，隔天凌晨昏倒死亡。

根據韓媒《SBS News》，首爾特別市廣津區君子洞一名年僅5歲的孩童，於本月6日兒童節（5月5日）連假突然出現發高燒、呼吸急促等症狀，在撥打119後緊急搭乘救護車送往鄰近的大學醫院，豈料大學醫院以沒有病床為由拒絕看診，於是救護車載著孩童送往其他3間醫院，不過皆遭以無病床、無足夠看診人力為由拒收。

直到孩童父母提出「能以不住院為前提接受看診」的條件，第5間醫院才決定為該孩童看診，由當天值班的小兒科教授診斷出孩童罹患急性喉氣管支氣管炎（Acute Laryngotracheobronchitis），在確認X光照無任何問題，並以呼吸道噴霧器治療後，便開處方簽讓孩童回家。

報導指出，拒絕替孩童看診的A醫院擁有南韓國內最大規模的小兒科急診病床，不過等候治療的患者人滿為患，至於B、C醫院則缺乏小兒科急診室，而D醫院則不開放夜間小兒科急診治療。

該名孩童隔天（7日）凌晨回家休養，沒想到卻仍持續難以呼吸，於是父母只好打電話給醫院急診室，但對方卻仍表示無法讓孩童住院。此時，孩童在廁所時驚慌表示，「怎麼尿不出來」、「我的聲音怎麼變成這樣」，之後突然昏倒在地，再度送往鄰近醫院急診室治療40分鐘後，仍宣告不治。

根據韓媒《中央日報》，其實同一病患遭各間醫院「互踢皮球」在最近不只一例，今年3月大邱廣域市一名17歲少年從4層樓高墜樓，導致腳踝、頭部受傷，豈料救護車送醫後卻連遭8間醫院互踢皮球，最後導致死在救護車上。報導分析，類似現象的主要原因為醫療人力嚴重缺乏，然而並非增加每年醫學院招生數就能解決問題，因為這牽涉地方之間、以及目前醫護的諸多利益。

另外，韓媒《每日日報》、《世界日報》也指出，受到南韓國內生育率逐年降低，以及診療費用凍漲長達30年，在收入銳減等現實環境影響下，導致愈來愈多小兒科醫師計畫轉換跑道，寧願擔任皮膚美容科、慢性疾病、整形等診所的醫師。