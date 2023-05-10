不只行人地獄！他PO網痛曝「救護車地獄」　17秒沒駕駛要禮讓

▲網友曝光17秒沒駕駛願意禮讓救護車。（圖／翻攝自Youtube／WoWtchout）

記者賴文萱／高雄報導

一名網友在WoWtchout平台上曝光一段影片，直指台灣不只是行人地獄，還是救護車地獄，「整整17秒沒有駕駛願意避讓救護車。」據了解，該事件發生在高雄小港區高松路直行（東向西）至營口路口，警方表示，不立即避讓者，可處汽車駕駛人新台幣3600元罰鍰，並吊銷駕駛執照。

從網友PO出的影片中可見，當時一輛救護車正在馬路上通行，但適逢紅燈，路上往來的大大小小車輛卻都沒有停下禮讓，整整花了17秒才順利通過該路口，讓他直呼台灣是救護車地獄。

▲網友曝光17秒沒駕駛願意禮讓救護車。（圖／翻攝自Youtube／WoWtchout）

據了解，該起事故發生在4月24日晚間10點45分許，當時救護車正執行一件交叉路口車禍救護案，現場為1名51歲女性傷者右手疑似骨折、左膝疼痛，救護車隨後沿小港區高松路直行（東向西）至營口路口時，適逢路口為紅燈，但往來車輛雖見救護車警笛，但均未禮讓優先通行。

警方說，此駕駛行為已違反道路交通管理處罰條第45條第2項汽車駕駛人，聞救護車之警號，不立即避讓者，處汽車駕駛人新台幣3600元罰鍰，並吊銷駕駛執照。

小港警分局呼籲，汽車駕駛人，聞消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車之警笛時，應立即主動禮讓避免受罰。