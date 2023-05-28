模仿動畫！4歲男童撐傘從26樓跳下　目擊者以為高壓鍋爆炸

記者任以芳／綜合報導

湖南吉首一名4歲的小男孩學著動畫片情節，趁大人不在家，撐把傘從26樓一躍而下。墜樓後，男孩全身多處骨折。目擊者聽到巨響，以為高壓鍋爆炸了，衝出去看，花園草地竟然躺著滿身血孩子，立刻報警救人。

據陸媒報導稱，該起事件發生湖南吉首，4歲小男童日從高樓墜落至地面。同時，目擊者石先生和家人聽到一聲巨響，起初以為是家裡高壓鍋炸了，後來發現出大事了！

社區花園躺著一名渾身是血的男童，左上肢斷裂，身上還有多處傷痕，當時已經處於休克狀態。石先生回憶，「他身下壓著一把藍色的裝飾傘，身旁一棵橘子樹上還留有血漬，樹枝也有斷裂的痕跡。」

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▲從26樓撐傘跳下男童 生命跡象穩定。（圖／翻攝 光明網）

大家立刻報警，叫救護車把孩子送去醫院，據報導指出，男童還在當地醫院治療，全身多處骨折，但斷肢已經接上，生命跡象平穩。

知情人士透露，孩子是模仿動畫片裡的情節，用一把雨傘當作降落傘，從26層往下跳，由於家裡陽臺沒裝防盜網，媽媽在外地上班，爸爸經常跑外地，只有奶奶帶著姐弟倆，而事發時奶奶下樓去接姐姐放學。

可能是孩子體重較輕，重力加速度的後座力較小，類似事件發生好幾次，提醒家長要注意孩子安全，不能每次抱著僥倖心態。

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