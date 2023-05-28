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嘉義縣溪口國中推廣無人機教育　用科技翻轉偏鄉弱勢獲肯定

▲▼ 2023親子天下創新100徵選 嘉義縣溪口國中獲二大殊榮 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣溪口國中推廣無人機教育榮獲2023親子天下創新100「偏鄉創新獎」及「企業特別獎」。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

親子天下舉辦「教育創新100」徵選活動，今年邁入第5屆，全國近347組團隊報名競爭，嘉義縣溪口國中用「溪望夢飛翔。培育溪EO。用科技翻轉偏鄉弱勢」為口號，以推廣無人機教育的特色課程，榮獲2023親子天下創新100「偏鄉創新獎」及「企業特別獎」。

▲▼ 2023親子天下創新100徵選 嘉義縣溪口國中獲二大殊榮 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲ 2023親子天下創新100徵選，嘉義縣溪口國中獲二大殊榮 。（圖／嘉義縣政府提供）

溪口國中從全國個人、組織、學校及企業等創新單位中脫穎而出，入選前30組的企業特別獎。教育處李美華處長表示，感謝溪口國中師長用科技教育翻轉偏鄉教育，結合嘉義縣在地資源及生態環境，努力發展特色課程，使學生獲得更多的學習機會，本次獲獎展現學校課程符合「向真實世界學習」的主題，也是對團隊長期耕耘課程的肯定。

▲▼ 2023親子天下創新100徵選 嘉義縣溪口國中獲二大殊榮 。（圖／嘉義縣政府提供）

溪口國中謝正裕校長表示，近年帶領師生將無人機的機電整合科技，結合原有設計思維，融入家鄉樣貌，為偏鄉學子帶來前所未有的科技體驗與教育機會。雖然學校地處偏鄉，面臨人口外流及少子化狀況，但師長們仍堅信「科技」是翻轉偏鄉弱勢的關鍵，因此努力發展「無人機課程」，包括無人機隊操控展演及生態踏查，讓學習跨越教室的圍牆。

▲▼ 2023親子天下創新100徵選 嘉義縣溪口國中獲二大殊榮 。（圖／嘉義縣政府提供）

教育處指出，嘉義縣近年鼓勵國中小學發展特色課程，每年固定評選出特色學校，頒發獎項鼓勵學校，溪口國中證明偏鄉學校也能帶領孩子從真實世界中創造機會、面對未知，以及偏鄉教育的多樣性和可能性。

嘉義縣近年來包括教師地方輔導群、太平國小及大埔國民中小學，以及今年溪口國中都獲選為「教育創新100」團隊，顯見偏鄉並非弱勢，只要教師有熱忱，就能激盪出更多可能的教育機會和成果，期待未來更多團隊投入教育創新的行列，讓偏鄉的教育亮點被看見。

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