勞動力分署朴子大徵才23家廠商700工作缺　無人機廠商12萬求才

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署朴子就業中心徵才活動 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署朴子就業中心今(19)日在嘉義縣立體育館舉辦徵才活動，23家廠商釋出逾700個工作機會，其中將近8成職缺免經驗，同時還有不少高薪職缺。如樂飛創新開120K要找無人機飛控軟體工程師、兆赫電子的鑄壓工程師月薪上看65K等，一早吸引不少青年朋友或想轉職的民眾卡位。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，畢業旺季到來，為協助應屆畢業青年找工作，也幫企業補足人力，特地舉辦次徵才，這次邀約徵才廠商全是嘉義在地知名企業，歡迎民眾返嘉工作。

劉邦棟表示，民眾如想增進求職技巧，或是想加強各項職場軟實力，都可在雲嘉南分署轄區各就業中心找到相關服務或課程，免費運用；如果民眾想強化競爭力，亦可到雲嘉南分署職訓學專長，不僅學費全免，還能提升職能，目前有電機、電子、營建、機械等4大職群逾30個職類課程可供選擇。

這場徵才包括大成長城、勤誠興業、大瓏企業、哈林企業、益森彩藝、中一食品、全家便利商店、統一超商、棒棒積木飯店、長榮文苑酒店、星巴克、五鮮級國際餐飲等23家企業參與，釋出723個職缺，其中超過550個職缺免經驗就能應徵，還有近250個職缺薪水3萬元起跳。

▲無人機廠商開出12萬職缺 。（圖／記者翁伊森翻攝）

政府近年積極在嘉義打造無人機載具產業重鎮，樂飛創新公司也在現場展示大型無人機，該公司專案經理劉俊佑表示，台灣無人機載具產業正蓬勃發展，無人機已逐漸普及應用於軍用、商業、農業、運輸等各領域，未來產業前景看好，目前該公司正擴大徵才，此次開出職缺有工程師、產品專員與業務等，其中性能工程師與無人機飛控軟體工程師薪資80K-120K。