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3歲男童餐廳跌落頭部受傷　警鳴笛開道護送就醫

▲警方在壅塞車流開道。（圖／大溪警分局提供）

▲警方在壅塞車流中鳴笛開道。（圖／大溪警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

新北市廖姓3歲男童與家人27日中午用餐時不慎自椅子跌落地面，致後腦撕裂傷遂到派出所請求協助，因假日至大溪遊玩車流眾多，警方立即協助開道護送，才能在短短不到20分鐘平安抵達國軍桃園總醫院急診室。男童經就醫後無生命危險。

▲不到20分直奔國軍桃園總醫院急診室。（圖／大溪警分局提供）

▲不到20分直奔國軍桃園總醫院急診室。（圖／大溪警分局提供）

昨日14時34分許，一名廖姓男子急急忙忙進來大溪分局三層派出所，表示其子自餐廳椅子跌落受傷，希望員警能幫忙開道到最近的醫院，員警立即開著警車並沿路鳴警笛開道，協助其等送到鄰近的804國軍總醫院急診室。

▲受傷男童及時抵達醫院，經救治後已無大礙。（圖／大溪警分局提供）

▲受傷男童及時抵達醫院，經救治後已無大礙。（圖／大溪警分局提供）

原來住新北市土城區之廖姓一家人，昨日至桃園市大溪復興區遊玩，中午至三民路餐廳用膳，其幼子從椅子上站起來,不慎跌落地面，致後腦撕裂傷，因下山車流較多，廖男用導航發現派出所，因此趕緊到派出所請求協助，警方於14時38分許從三層派出所出發，14時57分平安抵達桃園國軍總醫院急診室。

因當時正值中午車流繁雜，交通壅塞，所幸警方協助開道護送，才能在最短的時間平安到達，廖姓男童經就診醫治後無生命危險。平安抵達醫院後，廖男及其家屬對員警積極為民服務的態度與援助表示感激。

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