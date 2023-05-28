柯文哲談教育：要生產市場需要的東西　估5年後「非用手醫學都掛掉」

▲柯文哲出席2024校園總統馬拉松。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲日前稱，低薪很大理由是教育出問題，因為教出來的學生沒那個價值，如果系所畢業生平均起薪太低，就代表該系需要縮編。針對教育如何改革、縮編如何縮？柯文哲28日表示，工廠不是生產可以生產的東西，要生產市場需要的東西，以醫生舉例，自ChatGPT出現後，估計5年後「不是用手的醫學都掛掉了」。

柯文哲28日上午在集思台大會議中心參與2024校園總統馬拉松，現場有台大政治系學生提問，之前柯文哲曾提到台灣目前教育想法影響未來工作供需，現行是理組大於文組，怎麼看教育該如何改革、縮編怎麼縮編、擴編怎麼擴，行政資源如何向教育分配？

柯文哲回應，針對大學科系如何調整，這有一個很重要的概念，以公司概念來講，「工廠不是生產他可以生產的東西，工廠是要生產市場需要的東西。」十年後最重要的10個工作，至今還有5個還沒出現，因為這個社會已經開始進入快速變化時代。

柯文哲說，以自己熟悉的醫學為例，自ChatGPT（人工智慧）出現後，「我估計5年後不是用手的醫學都掛掉了。」例如做內視鏡、心導管的醫生還是會存在，但若是判讀X光片、病理切片者，「那一定會掛掉，因為你不會比那個更厲害。」意思是「不是用手的醫生，我看都危險了！因為純粹是問診的話，那恐怕那個（人工智慧）都比你還厲害」。

柯文哲認為，連醫學系不同科的人數都要調整，自己得再說一次，「工廠是生產市場上需要的東西，不是生產他能生產的東西。」整個國家應當因應市場需要而調整科系，如果調整太慢的話，就會出現學非所用的問題。