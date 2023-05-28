「侯友宜不中、柯文哲不小」　他看民調示警賴清德：該開始緊張

▲侯友宜、賴清德、柯文哲。（圖／記者李毓康、陶本和、林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

根據《放言》針對2024總統大選的最新民調顯示，民進黨參選人賴清德以26.6%微幅領先，國民黨參選人侯友宜以24.7%居中，民眾黨參選人柯文哲21.1%居末，三人相差不遠。對此，民眾黨前中央委員張益贍27日就在臉書對此民調進行分析，表示「賴清德不大、侯友宜不中、柯文哲不小」，在藍白內亂下賴清德竟然沒有成長，該開始緊張了。

針對《放言》民調，張益贍表示，「賴清德不大、侯友宜不中、柯文哲不小」，隨時有可能翻盤，他直言，在藍白內亂下，賴清德竟然沒有成長，是該開始緊張調整自己的選戰節奏和步調。再者，他提到，投票給總統蔡英文的有三成支持侯柯，如何爭取就是要努力的地方，他舉例，決策圈如何納入黨內各派系？組織盤如何切入國民黨地方派系？文宣戰要如何與柯文哲纏鬥？候選人形象、談話都過於保守、文宣內容過於傳統，短視頻的製作與平台傳播管道，都是問題。

張益贍也指出，艱困選區的立委與不分區立委布局策略「民主大聯盟」是好棋，應擴大到其他選區，突破同溫層打團體陣地戰；他最後強調，三腳督戰略指導原則要清晰，「拉開與第二名距離，平衡二三名差距不要拉開。」