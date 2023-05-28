快訊／學生連問「李正皓涉性別事件」　賴清德呼籲說清楚

▲賴清德出席「校園總統馬拉松」論壇活動。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德28日下午前往台大與青年學生座談，有學生會中提問，詢問民進黨在處理新竹市前市長林智堅論文抄襲案是否對台大有所虧欠？如何看待與民進黨合作的無黨籍立委參選人李正皓涉入的性別事件？賴清德強調，當有社會上不同質疑，特別針對私領域的時候，都應該跟社會大眾說明清楚。

賴清德今天下午出席亞太青年協會與台灣大學政治學系系學會舉辦的「2024校園總統馬拉松」活動，會中闡述治國理念，強調不該放棄主權求得假和平，幾十年來，台灣社會的人有「民主、和平、繁榮」的共識，尊重多元民主、尊重多元文化、尊重多元價值，這才是民主的真諦，如此才不會發生最近校園裡面對原住民、不同性別認同的朋友的歧視；和平無價，戰爭沒有贏家，沒有任何政黨想要「求戰」，必須跳脫過去的舊框架、老方法，來處理兩岸問題。

會中有學生提出3問，直指民進黨過去長期對抗威權，但是最近幾年看到管中閔聘任案、林智堅論文案，民進黨和台大有比較多衝突，去年全黨力挺林智堅的論文事件，對台大有所攻擊，民進黨在處理此事是否虧欠台大？黨政軍退出校園是否還是民進黨提出的價值？另外賴清德談到性別事件，「對於最近民進黨徵召的人選李正皓（應是以無黨籍與民進黨合作）的性別事件有什麼看法？」

賴清德回應，民進黨想推動大學自治，（這個立場）在野和執政都不會改變，但是不管是管中閔事件或是林智堅事件，其實社會都有很多面向，然後也有許多不同的看法，「我們都在爭論的過程中，學習在下一個階段，如何建立一個更好的方式，來面對這個問題，那避免類似的情況再度發生」。

後又有學生詢問，傳出民進黨擬與藝人「雞排妹」鄭家純、社民黨台北市議員苗博雅合作，引發黨內青年反彈一事，賴清德是否會改變提名的策略？賴清德解釋，民進黨提名規則規定上屆立委選舉得票率沒超過42.5％屬於徵召區，目前自己進行的徵召作業，就是根據這個規定，一定是艱困選區，才有條件授權黨主席擴大與他黨合作。

賴清德解釋，這次希望推動「民主大聯盟」，秉持跨黨派、跨世代、跨領域3原則，希望促成「Y＋DPP」的合作，Y代表年輕世代，民進黨長期重視年輕人、願與年輕人合作，當然，有年輕幕僚表示不同意見，但目前合作對象有些僅止於諮詢，並沒有定案；不管是徵召或合作，當有社會上不同質疑，特別針對私領域的時候，都應該跟社會大眾說明清楚。

近日有跨派系民進黨青年幕僚具名發起連署，質疑「與曾經偷拍、控制及威脅女性的候選人合作，民進黨要我們相信什麼價值？」民進黨性別部主任李晏榕也說，當女方要求刪除影片及備份時，若李正皓真的藉此威脅，就應該被譴責，民進黨作為堅守性平價值的政黨，不應該與其合作。不過李正皓數度澄清、否認指控，強調自己也是受害者。