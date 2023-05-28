▲民進黨主席賴清德。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨總統參選人賴清德27日出席雲林縣信賴台灣之友會成立大會時，對於「民進黨當選兩岸會戰爭」一事表示，不管是前總統陳水扁、總統蔡英文都沒有發生戰爭，而民進黨也堅持台灣主權、捍衛民主自由的體制，會好好處理兩岸關係。對此，國民黨立委賴士葆呼籲，賴清德現階段應督促蔡政府盡快開放台灣人民組團赴大陸觀光與自由行，否則只是睜眼說瞎話而已。

賴清德27日指出，民進黨不是第一次執政，不管是陳水扁、蔡英文都沒有發生戰爭，而民進黨也堅持台灣主權、捍衛民主自由的體制，好好處理兩岸關係，「所以在蔡英文的帶領下，不只沒發生戰爭，在大家共同打拚下，台灣還得到國際社會更大的肯定和稱讚。」

「台灣人民都要和平，戰爭沒有贏家，但是和平要怎麼得到才是重點。」賴清德強調，國民黨參選人主張接受九二共識與一個中國原則，希望用和平協議來得到和平。但一個中國原則，失去了台灣主權，這樣的和平是真正的和平嗎？和平不是嘴巴說說，必須要靠自己的力量。

賴士葆28日則質疑，外交部長吳釗燮有說過，2027大陸會對台動武，就是打臉賴清德。而且美國將刺針飛彈等打巷戰的武器陸續運台，不就是準備打仗嗎？台灣目前已經是兵凶戰危。

賴士葆說，賴清德現階段應督促蔡政府盡快開放台灣人民組團赴大陸觀光與自由行，全面展開與對岸交流才是避免戰爭的務實做法，否則只是睜眼說瞎話。