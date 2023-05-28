　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國小作業題「5詭異符號」求解答！爸媽被考倒　神人畫1條線秒破解

▲一名家長PO出國小「動動腦」作業題目向網友求救。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）。

▲一名家長PO出國小「動動腦」作業題目向網友求救。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社，下同）

網搜小組／閔文昱報導

小學生的數學作業通常是簡單的運算，但有時答案會讓家長百思不得其解。有家長在臉書發文求救，表示國小孩子的「動動腦」作業中，題目為5個奇特符號，要求孩子依照邏輯推理，在空白處畫出「第6個圖形」，讓他相當頭疼。貼文一出，馬上引發關注，其中就有網友用「一條線」，簡單將題目破解。

一名家長在臉書社團「爆廢公社」PO出孩子的國小作業，只見「動動腦」題目中，出現5個詭異的對稱圖形，有的神似英文字母「M」、有的像是愛心、甚至有的圖形還像是韓文，該題並未有過多文字敘述，僅要求學生依照這5個圖形，用邏輯推理出第6個圖形，並在空白處畫出解答。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO看完題目後，苦思良久仍想不出答案，於是決定向網友求救「國小的作業（動動腦），跪求大大解惑」。貼文一出，隨即就有神人公佈答案，表示在各個圖形中間畫上一條輔助線，就能發現這些圖案僅是阿拉伯數字1、2、3、4、5的對稱圖，因此第6個圖形當然就是「6與6的鏡射」。

解答曝光後，網友們紛紛留言，「國小教這個是要培養什麼嗎」、「想不到現在國小都在教密碼學了」、「怎麼我看了還是不懂啊」、「其實理解之後會發現這是一個很棒的題目」、「我覺得這題目是培養親子關係，想不出來，可以跟孩子一起咒罵出題目的人」、「OH天啊，我頭好痛」。

▼有神人公布解答。

▲一名家長PO出國小「動動腦」作業題目向網友求救。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
懷舊飲料「南韓霸氣上架」！台灣超商卻沒賣　內行人解答原因

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國小作業題「5詭異符號」求解答！爸媽被考倒　神人畫1條線秒破解

臉書驚見「黃仁勳股票交流群」　他傻眼：詐騙集團很follow時事

陳明通涉論文指導不周、申請退休　台大校長證實：已有決議

巨無霸雞蛋敲開「裡面還有一顆」！獨特影片曝光　原因惹鼻酸

強颱瑪娃走向漸明朗！4天「東雨西酷熱」全台警戒　最快後天發海警

懷舊飲料「南韓霸氣上架」！台灣超商卻沒賣　內行人解答原因

知名CEO特地在行事曆安排「沒事」！研究證實：放空、暫停表現更好

好市多減重神物「長滿白蟲」！女會員見蠕動模樣噁吐：晚餐毀了

海底撈變臉表演竟「翻臉」！他批不敬業…眾人全搖頭：別瞎公審

20:22宜蘭縣大同鄉規模3.4「極淺層地震」　最大震度3級

前輔導長內內轉戰成人直播主　鄧佳華「邀拍片」..她秒拒絕

受困大馬5星級飯店電梯　3人連續卡10樓急墜至B2

韓亞飛機逃生門「高空打開」　30歲男遭逮：曾碰緊急拉桿

友遊柴山遭猴子跳背上搶食 蹲下再+1隻崩潰喊：放過我

王心凌大雨開唱「耳機突沒聲音！」　盲唱《心電心》依舊超穩der～

超商浩克被毆7天傷勢曝　控警虐待人！盼公布影片

癱瘓12年...他從輪椅「重新站起來了」！最新研究曝光

孩子玩受傷引爆家長群互嗆　他撂「10車13人」堵幼兒園

李坤城兒控林靖恩「逼婚搶遺產」　指她精神不穩「神主牌險摔爛」已請律師

新北垃圾車逆向闖紅燈　環保局：立即調職！

國小作業題「5詭異符號」求解答！爸媽被考倒　神人畫1條線秒破解

臉書驚見「黃仁勳股票交流群」　他傻眼：詐騙集團很follow時事

陳明通涉論文指導不周、申請退休　台大校長證實：已有決議

巨無霸雞蛋敲開「裡面還有一顆」！獨特影片曝光　原因惹鼻酸

強颱瑪娃走向漸明朗！4天「東雨西酷熱」全台警戒　最快後天發海警

懷舊飲料「南韓霸氣上架」！台灣超商卻沒賣　內行人解答原因

知名CEO特地在行事曆安排「沒事」！研究證實：放空、暫停表現更好

好市多減重神物「長滿白蟲」！女會員見蠕動模樣噁吐：晚餐毀了

海底撈變臉表演竟「翻臉」！他批不敬業…眾人全搖頭：別瞎公審

20:22宜蘭縣大同鄉規模3.4「極淺層地震」　最大震度3級

美商務部長雷蒙多：不會容忍中國封殺美光

22歲格鬥小白打比賽「36秒遭一腳KO」身亡　對手竟是金腰帶強者

國小作業題「5詭異符號」求解答！爸媽被考倒　神人畫1條線秒破解

中國學者：「台海恐爆衝突」炒過頭了　無需誇大

超商浩克控警虐待人！首現身「6字回應」是否提告　扛12道傷參賽

Krystal登坎城神顏受矚目！穿10年前Ralph Lauren禮服展現復古美

單親媽媽帶女回老家出事！　躺在床上被壓住「某個東西正在進入」

臉書驚見「黃仁勳股票交流群」　他傻眼：詐騙集團很follow時事

賀破百億！柯南最強劇場版「黑鐵的魚影」快閃店、6月台灣各地同步開跑

陳明通涉論文指導不周、申請退休　台大校長證實：已有決議

鬆獅ㄚ寶興奮奔向把拔　聞鞋狂退...倒地5秒懷疑人森

生活熱門新聞

懷舊飲料台超商沒賣　南韓霸氣上架

愛愛「摩擦時間曝光」！她曝：女生最喜歡

開業39年！手搖飲名店「雙江茶行」歇業

「超愛抓龍筋」男友喊舒服！苦主：不會想去第2次

好市多減重神物長滿蟲！女噁到快吐

瑪娃走向漸明朗！4天防東雨西酷熱

比鮮奶茶好喝「妹子每天喝1杯」　內行上癮：一生推

男怨打方向燈換車道遭罰3000！網揪2關鍵

稱南部水質異常　「再睡5分鐘」道歉

曹興誠：年輕人買房是最差勁的理財

小6生只吃蒸煮物竟脂肪肝！醫點名「2食物」害的

強颱最近時刻曝！雨彈狂轟4天

海底撈變臉成翻臉挨轟！眾人全挺：別瞎公審

好市多1神物上架！「害他繞好幾圈」　內行推爆了

更多熱門

相關新聞

校長涉猥褻國小女童…8年後還想約見面！女大生不忍了

校長涉猥褻國小女童…8年後還想約見面！女大生不忍了

嘉義縣某國小校長8年前涉嫌對1名女學童伸狼爪，近來又試圖聯繫目前已就讀大學的女生，這名女大生憤而提告，嘉義縣教育處獲報後開性平會了解，並命令校長請假靜待調查結果出爐。

小學生「夥同3人共謀毒殺」同學　中市教育局證實

小學生「夥同3人共謀毒殺」同學　中市教育局證實

30年前「確鑿」就唸成ㄗㄨㄛˋ！答案驚呆

30年前「確鑿」就唸成ㄗㄨㄛˋ！答案驚呆

嘉義女童遭霸凌　命脫光衣褲喊「我是乞丐」

嘉義女童遭霸凌　命脫光衣褲喊「我是乞丐」

巧固球狼教練性侵　判刑3年8月

巧固球狼教練性侵　判刑3年8月

關鍵字：

國小作業

讀者迴響

熱門新聞

李坤城兒爆「他們根本沒戀愛」！控林靖恩10年不工作：巨嬰

懷舊飲料台超商沒賣　南韓霸氣上架

讓行人被叭！新店男怒砍後車駕駛

愛愛「摩擦時間曝光」！她曝：女生最喜歡

開業39年！手搖飲名店「雙江茶行」歇業

閨蜜懷孕無法出國　他狂傳美照遭封鎖

河北派出所發生大爆炸！4警罹難

快備份！　蘋果宣布「我的照片串流」7／26關閉

「超愛抓龍筋」男友喊舒服！苦主：不會想去第2次

夜尿症「3警訊」！　醫點名：晚上醒來尿超過2次小心

2歲童被判終身監禁　全因「爸媽有聖經」

騎士被抓「18張罰單拖地」簽不完

好市多減重神物長滿蟲！女噁到快吐

瑪娃走向漸明朗！4天防東雨西酷熱

比鮮奶茶好喝「妹子每天喝1杯」　內行上癮：一生推

更多

最夯影音

更多
前輔導長內內轉戰成人直播主　鄧佳華「邀拍片」..她秒拒絕

前輔導長內內轉戰成人直播主　鄧佳華「邀拍片」..她秒拒絕
受困大馬5星級飯店電梯　3人連續卡10樓急墜至B2

受困大馬5星級飯店電梯　3人連續卡10樓急墜至B2

韓亞飛機逃生門「高空打開」　30歲男遭逮：曾碰緊急拉桿

韓亞飛機逃生門「高空打開」　30歲男遭逮：曾碰緊急拉桿

友遊柴山遭猴子跳背上搶食 蹲下再+1隻崩潰喊：放過我

友遊柴山遭猴子跳背上搶食 蹲下再+1隻崩潰喊：放過我

王心凌大雨開唱「耳機突沒聲音！」　盲唱《心電心》依舊超穩der～

王心凌大雨開唱「耳機突沒聲音！」　盲唱《心電心》依舊超穩der～

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面