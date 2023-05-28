國小作業題「5詭異符號」求解答！爸媽被考倒　神人畫1條線秒破解

▲一名家長PO出國小「動動腦」作業題目向網友求救。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社，下同）

網搜小組／閔文昱報導

小學生的數學作業通常是簡單的運算，但有時答案會讓家長百思不得其解。有家長在臉書發文求救，表示國小孩子的「動動腦」作業中，題目為5個奇特符號，要求孩子依照邏輯推理，在空白處畫出「第6個圖形」，讓他相當頭疼。貼文一出，馬上引發關注，其中就有網友用「一條線」，簡單將題目破解。

一名家長在臉書社團「爆廢公社」PO出孩子的國小作業，只見「動動腦」題目中，出現5個詭異的對稱圖形，有的神似英文字母「M」、有的像是愛心、甚至有的圖形還像是韓文，該題並未有過多文字敘述，僅要求學生依照這5個圖形，用邏輯推理出第6個圖形，並在空白處畫出解答。

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原PO看完題目後，苦思良久仍想不出答案，於是決定向網友求救「國小的作業（動動腦），跪求大大解惑」。貼文一出，隨即就有神人公佈答案，表示在各個圖形中間畫上一條輔助線，就能發現這些圖案僅是阿拉伯數字1、2、3、4、5的對稱圖，因此第6個圖形當然就是「6與6的鏡射」。

解答曝光後，網友們紛紛留言，「國小教這個是要培養什麼嗎」、「想不到現在國小都在教密碼學了」、「怎麼我看了還是不懂啊」、「其實理解之後會發現這是一個很棒的題目」、「我覺得這題目是培養親子關係，想不出來，可以跟孩子一起咒罵出題目的人」、「OH天啊，我頭好痛」。

▼有神人公布解答。