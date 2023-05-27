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回「瑪」槍貫穿台灣尾？瑪娃北轉關鍵日曝　周末雨彈炸4縣市

▲▼瑪娃颱風路徑圖。（圖／中央氣象局）

▲瑪娃颱風潛勢路徑圖。（圖／中央氣象局，下同）

生活中心／台北報導

今年地表最強颱風「瑪娃」目前正持續朝台灣方向前進，以目前資料觀測顯示，預計在30、31日會北轉進行。氣象局預報員透露，對台灣的影響關鍵就在30、31日北轉的時間跟角度，發佈海警機率高。另外對於美國一度預測瑪娃颱風可能會「回馬槍」北轉後貫穿台灣中南部，預報員也有做出回應。

強颱瑪娃目前位置在北緯 16.0 度，東經 134.9 度，以每小時27公里速度，向西北西進行。中心氣壓900百帕，近中心最大風速每秒58公尺，瞬間最大陣風每秒 73 公尺，七級風暴風半徑 300 公里，十級風暴風半徑 120 公里。

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▲▼瑪娃颱風路徑圖。（圖／中央氣象局）

▲各地暴風圈侵襲機率。

氣象局預報員黃典鴻指出，瑪娃颱風預計在30、31日會北轉進行。氣象局預報員透露，對台灣的影響關鍵就在30、31日北轉的時間跟角度，發佈海警機率高。

▲美國預測模式顯示瑪娃颱風路徑。（圖／觀氣象看天氣）

另外由於瑪娃暴風圈相當大，恆春半島一帶有可能被暴風圈掠過，也不排除發布陸警可能。至於美國預測瑪娃可能會「回馬槍」北轉後再朝西往台灣而來，黃典鴻表示目前資料來看，機率不大，美國後來也修正路徑，以北轉後朝北東方向前進。

▲▼瑪娃颱風路徑圖。（圖／中央氣象局）

▲全台4縣市大雨特報。

不過黃典鴻指出，目前颱風還有點距離，所以變數還很大，需要時間接近點才能進一步確定路徑。另外，由於對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(27日)晨高雄、花蓮、臺東地區及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意。

 

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