民進黨當選兩岸會戰爭？　賴清德駁：陳水扁、蔡英文執政都沒有

▲賴清德出席雲林信賴之友會。（圖／民進黨提供）



記者詹宜庭、陳家祥／台北報導

對於外界稱「民進黨當選兩岸會戰爭」說法，民進黨總統參選人賴清德27日出席「雲林縣信賴台灣之友會成立大會」時表示，民進黨不是第一次執政，不管是前總統陳水扁、總統蔡英文都沒有發生戰爭，而民進黨也堅持台灣主權、捍衛民主自由的體制，會好好處理兩岸關係。

雲林縣信賴台灣之友會成立，現場逾600人擠爆會場，包括立委蘇治芬、劉建國及地方黨公職等皆到場展現團結氣勢。賴清德步入會場時，支持者高呼「2024、團結一致」、「Team Taiwan、挺台灣」，場面熱烈。賴清德致詞後，授旗給雲林縣信賴台灣之友會理事長許騉洪，並授證給各後援會長，支持者高喊「台灣加油、賴清德當選」。

面對「民進黨當選兩岸會戰爭」說法，賴清德指出，民進黨不是第一次執政，不管是陳水扁、蔡英文都沒有發生戰爭，而民進黨也堅持台灣主權、捍衛民主自由的體制，好好處理兩岸關係，「所以在蔡英文的帶領下，不只沒發生戰爭，在大家共同打拚下，台灣還得到國際社會更大的肯定和稱讚。」

「台灣人民都要和平，戰爭沒有贏家，但是和平要怎麼得到才是重點。」賴清德強調，國民黨參選人主張接受九二共識與一個中國原則，希望用和平協議來得到和平。但一個中國原則，失去了台灣主權，這樣的和平是真正的和平嗎？和平不是嘴巴說說，必須要靠自己的力量。