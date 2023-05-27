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立委助理摩鐵性侵女記者！竟瞎扯「她自己脫衣」　誹謗判刑3月

▲張書維。（圖／記者陳以昇攝）.

▲張書維對2名女記者摸胸、還帶到摩鐵企圖性侵，高院判處有期徒刑4年6月。（圖／記者陳以昇攝）

記者蔡怡萍／新北報導

監察院副院長李鴻鈞擔任立委時的辦公室主任張書維，在一場春酒宴後，竟分別對2名電視台女記者揉胸，及上汽車旅館企圖性侵，因為「硬不起來」，只能逼迫女記者口交，被高院處有期徒刑4年6月，而張書維在被踢爆後開記者會公開聲稱「摩鐵房間是對方開的、衣服也她自己脫的」，遭女記者提告誹謗，新北地院再判他3個月徒刑，可易科罰金。

判決指出，張書維在2019年2月22日中午，與電視台女記者小茉、小莉（均為化名）春酒聚會後，下午續攤前往KTV唱歌，張男卻趁友人還沒來之前伸出狼爪，跟小茉合唱時伸手摟肩，還順勢抓捏胸部，起初小茉為他只是不小心將手撥開，沒想到張卻肆無忌憚，持續使出鹹豬手。小茉當場氣得當時將張推開，指責「主任，不要這樣」。張男更進一步，撩起小茉短裙，撫摸大腿及臀部。

不僅如此，張男又將鹹豬手伸向小莉，隔著襯衫撫摸她的胸部，小莉受到驚嚇、不斷將身體內縮以示拒絕，但張男持續進逼。最後張男的朋友有事無法出席、小茉以隔日有行程為由先行離席，留下小莉一人，小莉趕緊叫車要將張送回中和辦公室，但張在計程車上卻突然要求車子開到汽車旅館，2人在計程車內大吵，最後張保證進摩鐵後就讓小莉離開，小莉才不再堅持。

▲▼張書維與C女記者到摩鐵開房間，期間女記者指控張男強脫衣企圖性侵，張出面反駁 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲張書維帶女記者到摩鐵開房間，事件爆發後還開記者會指出「房間是她開的」。（圖／記者陳以昇翻攝）

沒想到進入摩鐵後，小莉尿急先進廁所，一出門竟被張強壓在床上，強扯衣領後親吻胸部，身上的衣物、內褲也被大力扯下，小莉嚇得大聲哭喊「不要，我生理期來你不要這樣」並不斷倒退躲避，但張男還是強逼口交，就在張男即將得逞之際，卻因為硬不起來只能作罷，小莉倉皇逃離。

事發後李鴻鈞第一時間辭退張男，張男也召開記者會道歉澄清，否認性侵，辯稱雙方情投意合，「衣服都是女方自己脫的、房間也是她開的」，還說「如果今天我這麼王八蛋的話，那就把我抓去關沒關係！」女記者不甘被公然指稱為自願開房，加告張書維誹謗罪，法院審後判刑3個月，可易科罰金。

性侵部分，一審法院認定張男逼迫口交得逞，依照1個「強制性交既遂罪」，與2個「強制猥褻罪」，判刑7年。

案經上訴，高等法院二審改認張男逼迫口交部分沒有成功，這部分改依照「強制性交未遂罪」判刑；另外2個「強制猥褻罪」則上訴駁回，最後定應執行有期徒刑4年6月。可上訴。

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