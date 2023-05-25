約女友出遊凍未條硬「闖紅燈」　阿兵哥結局慘了

記者黃翊婷／綜合報導

黃姓軍人2022年7月間與女友A相約出遊，入住旅館時想要發生性關係，竟不顧女友生理期且服用藥物後身體不適，強行發生性關係，結果害慘自己。嘉義地院法官認為，黃男承認當時女友有說不要，但他因為性慾高漲停不下來，事後也感到很後悔，考量到他是因為一時未能控制自己的行為才會觸法，最終依強制性交罪判處1年8個月有期徒刑，緩刑2年。

▲黃男在旅遊同住期間不顧女友反對，強行發生性關係。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關。）

判決書中提到，黃男在2022年7月間仍是職業軍人（事發之後已退伍），他與A女相約自駕出遊，投宿嘉義某旅館時，因為看到女友在房間裡只穿著內褲，一時起了「性趣」，希望發生性關係，被拒絕之後，仍不顧女友生理期加上服用藥物後身體不適，強行發生性關係。

A女在完事之後嚇得立即透過手機向朋友求救並報警。A女表示，黃男要求發生性關係時，她有明確拒絕，但男友仍執意繼續動作，過程中她一直都有說不要。黃男也在警詢時承認，女友確實有說不要，然而當下他性慾高漲，沒辦法控制自己立刻停下。

嘉義地院法官認為，黃男不顧女友意願強行發生性關係，行為確實應該受到責難，但考量到他是一時無法控制自身性慾，加上兩人是情侶，相對於一般犯下妨害性自主案件的人惡性程度不同，事後雙方也已達成和解，最終依強制性交罪判處1年8個月有期徒刑，緩刑2年，緩刑期間應付保護管束，全案仍可上訴。

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