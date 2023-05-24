正妹體檢脫內衣遭性侵！60歲老醫師「一張嘴」慘丟執照

▲黃女出於信賴，在醫師面前脫下內衣體檢，沒想到因此遭性侵。（示意圖／記者黃克翔攝）



記者柯振中／綜合報導

福建省一名黃姓女子日前到廈門仙岳醫院體檢，沒想到過程中遭到60歲的楊姓醫師性侵，嚇得她立即報案處理。事後楊男被處行政拘留5天的處分，引起許多民眾不滿，於是出言抗議，當地衛生健康委員會（下稱衛健委）接獲通報後，決議吊銷楊男的執照，避免類似情況再度發生。

綜合陸媒報導，黃女19日在男友郭男的陪同下，前往廈門仙岳醫院體檢，期間楊男將體檢事的房門關上，並要求將內衣脫下來。黃女出於信賴醫師的想法，不疑有他脫掉內衣，並且按照指示雙手插腰、靠著牆壁站立等待檢查。

沒想到，楊男接著沒戴手套、直接觸摸了黃女的乳房，黃女以為是例行檢查，雖然覺得不太舒服，但沒有提出異議，這時楊男又將頭部靠近，「出一張嘴」性侵得逞，嚇得她不知所措，離開診間後才向男友訴苦。

黃女在男友的陪同下報案，楊姓醫師則矢口否認，不過從黃女的胸部上，警方提取到了唾液、指紋，DNA鑑定也確認是楊男所留下的、證據確鑿，楊男也因此被判處5天行政拘留。

▼黃女遭受侮辱後，在男友的陪同下報案，目前楊姓醫師已被拘留，吊銷執照還待上級批准。（示意圖／123RF）



黃女遭到侵犯的事件傳開後，院方第一時間並非給予幫助，而是派護理師來安慰，打算息事寧人，央求「不要報警」，氣得她出面控訴，若連人身安全、尊嚴都無法保障，出事後又沒有嚴謹的程序能夠處理，誰還敢到醫院看診。

對此，院方則表示，不會再聘用楊姓醫師，不過黃女感到相當不滿意，希望主管機關可以吊銷執照，並且嚴查楊男是否有前科。事件在網路上引起怒火，不少網友留言痛罵，「懲罰太輕了」、「這要是外國人，恐怕要判五年」、「一堆學醫的又要說醫生眼裡沒有性別了」、「才5天？不應該免除職務嗎？」

事件引發軒然大波，當地衛健委也接獲了消息，經過討論後決定吊銷楊男的醫師執照，目前正在報請批准，至於後續的退休待遇處理問題，還要進一步溝通釐清。