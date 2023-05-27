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早餐新選擇！超商最新「3款貝果」來了　搶吃濃黑可可、3重起司

▲▼全家推出3款全新貝果（圖／業者提供）

▲超商搶吃最新3款貝果。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

貝果控衝了！看好近年來「貝果」大受歡迎，有超商一口氣推出3款全新口味搶攻早餐商機，不僅有玫瑰乳酪、濃黑可可等選擇，還有一次就能吃到3種起司的牽絲貝果堡，通通不能放過，即日起於全門市陸續上市。

全家推出3款全新貝果，有「玫瑰乳酪Q貝果」、「濃黑可可Q貝果」，特意選用添加日本麵粉，再以正宗「燙麵製法」讓貝果經過90度熱糖水秒速燙過後，製成外Q內軟的口感，內餡則分別搭配玫瑰花瓣醬、濃郁可可，大口咬下超滿足，而起司控不能放過「三重起司貝果堡」，使用Q彈金黃貝果堡搭配3種起司，微波完後還會牽絲，罪惡爆表，即日起陸續於全門市開賣。

▲▼7-11夏天話題聯名新冰。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼7-11獨家開賣3款聯名新冰。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼7-11夏天話題聯名新冰。（圖／記者周姈姈攝）

另，冰控們則不能放過7-11近日獨家開賣的「3款聯名新冰」，首推大人系「CAFE!N咖啡夾心醬雪糕脆脆」，是以CAFE!N特選咖啡粉搭配濃縮咖啡夾心製成，外表再加上花生粒、OREO餅乾、餅乾碎，大口咬下可是能吃到濃濃咖啡香還有酥脆餅乾口感，罪惡到不行。

加碼還有「阿奇儂X蜷尾家米香荔枝蜜紅茶雪糕」，把蜷尾家在2015年世界冰淇淋大賽得獎口味轉換成雪糕，悠長茶香冰淇淋搭配清甜蜂蜜，消暑又好吃，還有「迷客夏蜜香伯爵拿鐵雪糕」，將伯爵拿鐵製成雪糕搭配QQ蜂蜜蒟蒻，還有淡淡清新蜂蜜香，趕緊衝嚐鮮。

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