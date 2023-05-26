防堵黑道介入股東會！士檢檢察長超前部署：依法排除、嚴查速辦

▲士林地檢署召集警調超前部署，齊力防制股東會滋擾事件。（圖／記者莊喬迪攝）

記者黃宥寧／台北報導

防範黑道介入！隨著各上市、上（興）櫃公司年度股東常會陸續舉行，士林地檢署今（26日）與警調各單位召開聯繫會報，共同研議防制作為，以有效防範黑道幫派等不肖人士，藉由暴力等不法作為介入股東會，要求各相關單位提前展開部署，以防患於未然。

士林地檢署召開「防制上市櫃股東會滋擾事件聯繫會報」，主動邀集法務部調查局雙北調查處、雙北警察局、及各轄各分局等警調機關，與士檢共同研議今年度股東會滋擾事件防制及偵查策略，並要求相關單位提前展開部署，以防患於未然。

士檢顏迺偉檢察官對該議題十分重視，除在日前已先與來訪的新北市警察局廖訓誠局長廣泛交換意見，廖局長允諾將全力配合以積極防制上市、櫃公司股東會滋擾事件發生外，地檢署並已行文轄內各司法警察機關，提醒各相關執法單位於股東會召開期間，應密切注意轄內股東會議進行情形，加強防範，更指派經濟專組陳彥章主任檢察官擔任聯繫窗口，專責處理此類案件的第一時間檢警調協調聯繫事宜。

此外，顏檢察長也親自主持今聯繫會報，台高檢戴東麗檢察官與會指導，會中安排各警調單位針對如何防範不肖份子的滋擾行為接力進行報告，以憑藉集體辦案經驗，共同研議及時、有效的防制策略與具體作為。

而為求保護防範零死角，會中達成共識，各警調單位指定的聯繫窗口，即刻起與檢方成立聯繫管道，爾後轄區若有上市、上(興)櫃公司提出查訪、監控或蒐證的請求，或遇有滋擾事件發生，均應立即署內專責窗口陳彥章主任聯繫通報，俾能依法迅速妥適因應。



顏檢察長於會中更指示，為遏阻黑道幫派或職業股東利用上市、櫃公司股東會場合遂行暴力、恐嚇等犯罪行為而滋擾正 常會議進行，也請各執法同仁秉持「有效預防、最小干擾，依法排除、嚴查速辦」原則，積極應處，各警察機關並應落實警政署訂頒「警察機關防制非法干擾上市上櫃公司股東會實施要點」，對於轄內有可能發生滋擾事件的公司及可能為滋擾之人士，事前積極蒐報，事中通盤掌握，事後有效約制；各執法單位於監控蒐證過程中，應採取干預最低之手段，不可恣意干預股東會之正常運作；如具體滋擾行為已涉及刑責，而符合現行犯要件時，應嚴密蒐證、依法逮捕，並從速報請檢察官依法指揮偵辦。

最後，顏檢察長強調，針對黑道幫派或有心人士透過暴力手段或其他不正方式恐嚇股東或是干擾股東會正常運作的案件，將嚴查速辦，絕不寬貸，以護良善， 並保障合法股東及公司權益，共同維護國內經濟投資環境之健全發展。