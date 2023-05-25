好心閨蜜幫化解「黑令旗」　淫男特製「春藥金桔檸檬」一兼二顧

▲李姓男子透過網路認識高男，並向其謊稱身上有黑令旗需1名女子透過宗教儀式化解，高男徵得女性友人同意進行儀式，慘遭李姓男子下藥性侵得逞。（示意圖／Unsplash）

記者黃宥寧／台北報導

高姓男子在網路結識李姓男子，李稱擁法力且看見高身上有黑令旗，不處理會影響運勢。高男找上女閨蜜小佳（化名）幫忙，小佳赴李男住處後，喝下摻有春藥的金桔檸檬飲料後，全身無力慘遭性侵得逞。小佳原想幫助好友而卻失身，決定報警提告。士林地院依藥劑強制性交罪重判7年2月徒刑。

自稱有法力的李男告訴高男「你身上有黑令旗，如果不處理會影響運勢」，若要解決須由1名女子穿上經衣、喝下符水及安眠藥，再與其單獨在房內進行宗教儀式後，就可順利化解，而過程中任何人則不得入內，否則會遭煞氣衝到。

害怕的李男找小佳幫忙，雙方約去年2月28日到高男家，小佳先自行服用安眠藥3顆，隨後喝下李男準備的摻有春藥符水進入房內，李男見全身無力的小佳立刻將其衣物脫下，親吻胸部，再以手指性侵得逞。

警訊、偵查時，李男強調「我真的看到有黑令旗，我也是真的會作法事」，會上網買春藥是因為做了預知夢，而且有幻聽到要用這些方式跟小佳發生性行為。

害閨蜜被性侵的高男委屈說，他是徵得小佳同意，當天李男先調製自稱是金桔檸檬的符水讓小佳喝下，小佳也服下李男吩咐的3顆安眠藥，隨後進入房內穿上李男準備的藍色衣服，他在客廳就聽到房內傳出碰撞聲，宗教儀式結束後，李男先走，虛弱的小佳就對著他說頭痛身體不舒服，並訴說被侵犯過程。

合議庭審酌李男僅貪圖一己性慾滿足，竟以法事儀式所須為由，欺瞞小佳服飲安眠藥及不明成分催情藥劑茶包沖泡茶水，藉此讓她陷於昏迷後性侵，雖雙方達成金錢上和解，但小佳仍未真正諒解李男，一審依藥劑強制性交罪判處7年2月。全案仍可上訴。