Buffet狂嗑生蠔！小姊弟2天後都進急診　1敗血症、1肝膿瘍險些沒命

▲高雄一對小姊弟吃下疑似受汙染的生蠔，造成1人敗血症、1人肝膿瘍 。（示意圖／記者戴若涵攝）

記者許宥孺、陳韻如／高雄報導

夏天是海鮮的季節，不少饕客會到餐廳大啖美食，不過近日A肝病毒污染的食安問題，也讓民眾多有疑慮。對此，阮綜合醫院消化內科主治醫師蕭偉成表示，海鮮及生菜等沒煮熟的食物都可能造成感染，過去就曾有一對小姊弟疑似吃到受汙染的生蠔，結果導致弟弟敗血症、姊姊肝膿瘍，所幸即時住院治療才撿回一命。

蕭偉成提到，生魚片、海鮮、生菜沙拉等未煮熟的食物對於腸胃道功能不佳，或是糖尿病患者、免疫力功能較差者，最好是能夠避免食用，因食物一旦遭受感染，上述患者就有可能引發敗血症、肝膿瘍，嚴重的還可能感染A肝病毒造成急性猛爆性肝炎。

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▲肝膿瘍患者的肝臟會產生像蜂巢一樣間隔的腫瘤。（圖／記者許宥孺翻攝）

蕭偉成舉例，過去就曾有一對小姊弟跟著爸媽到飯店吃Buffet，過程中吃了不少海鮮、生食，但疑似吃進的食物沒有處理好遭到感染，2人吃完後沒幾天就送進急診。其中弟弟住院後，被診斷出感染性腸炎而造成敗血症，姊姊則因有糖尿病史，免疫功能不佳，出現發燒、肝悶痛等症狀，進一步超音波後，確診為肝膿瘍，緊急打了抗生素並引流膿液才好轉，兩姊弟也都住院超過10天才撿回一命。

蕭偉成說明，肝膿瘍主要是吃到感染的食物造成，受汙染食物經腸道進到體內後，細菌會經血液循環供給身體，其中門靜脈是供給內臟營養最主要的血管，先送到肝臟再送往其他內臟，接著細菌再從門靜脈跑到肝臟內，就容易造成肝膿瘍，嚴重就會併發敗血症，甚至休克、器官衰竭，若未妥善治療，致死率更高達百分之40至50，且膿瘍會逐漸擴大，曾有患者未即時就醫，膿瘍長到8、9公分大。

蕭偉成進一步說道，肝膿瘍會有發燒、肝悶痛等症狀，但因不明顯，導致患者住院後找不到原因，直到發現發炎指數過高，進一步超音波檢查才會發現肝臟內有疑似腫瘤病兆，若又無B肝、C肝病史，經超音波定位抽吸出來是膿炎才會確診，而此病症通常好發在有免疫功能障礙及糖尿病的病人，發生率是正常人的8倍。

▲阮綜合醫院消化內科主治醫師蕭偉成。（圖／記者許宥孺翻攝）

蕭偉成提醒，A肝屬於RNA病毒，污染食物後，潛伏期約為15至50天，發作症狀是發燒、倦怠、噁心不適，嚴重的話會有黃疸，若小孩感染，幾乎不會有症狀，不易發現，但若是年長者、抵抗力虛弱，又或是喜好喝酒的患者，就可能造成猛爆性肝炎。

蕭偉成強調，A肝不會變成慢性或帶原者，治療痊癒後也不會留下後遺症。他建議，1歲以上的小孩可以施打疫苗，打1劑就能產生95%以上的抵抗力，間隔6個月以上再施打第2劑，則可產生100%抵抗力，且能夠維持20年以上。