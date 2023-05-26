　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

Buffet狂嗑生蠔！小姊弟2天後都進急診　1敗血症、1肝膿瘍險些沒命

▲▼ 生蠔 。（圖／記者戴若涵攝）

▲高雄一對小姊弟吃下疑似受汙染的生蠔，造成1人敗血症、1人肝膿瘍 。（示意圖／記者戴若涵攝）

記者許宥孺、陳韻如／高雄報導

夏天是海鮮的季節，不少饕客會到餐廳大啖美食，不過近日A肝病毒污染的食安問題，也讓民眾多有疑慮。對此，阮綜合醫院消化內科主治醫師蕭偉成表示，海鮮及生菜等沒煮熟的食物都可能造成感染，過去就曾有一對小姊弟疑似吃到受汙染的生蠔，結果導致弟弟敗血症、姊姊肝膿瘍，所幸即時住院治療才撿回一命。

蕭偉成提到，生魚片、海鮮、生菜沙拉等未煮熟的食物對於腸胃道功能不佳，或是糖尿病患者、免疫力功能較差者，最好是能夠避免食用，因食物一旦遭受感染，上述患者就有可能引發敗血症、肝膿瘍，嚴重的還可能感染A肝病毒造成急性猛爆性肝炎。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 高雄一對小姊弟吃下受汙染的生蠔，造成1人敗血症、1人肝膿瘍 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲肝膿瘍患者的肝臟會產生像蜂巢一樣間隔的腫瘤。（圖／記者許宥孺翻攝）

蕭偉成舉例，過去就曾有一對小姊弟跟著爸媽到飯店吃Buffet，過程中吃了不少海鮮、生食，但疑似吃進的食物沒有處理好遭到感染，2人吃完後沒幾天就送進急診。其中弟弟住院後，被診斷出感染性腸炎而造成敗血症，姊姊則因有糖尿病史，免疫功能不佳，出現發燒、肝悶痛等症狀，進一步超音波後，確診為肝膿瘍，緊急打了抗生素並引流膿液才好轉，兩姊弟也都住院超過10天才撿回一命。

蕭偉成說明，肝膿瘍主要是吃到感染的食物造成，受汙染食物經腸道進到體內後，細菌會經血液循環供給身體，其中門靜脈是供給內臟營養最主要的血管，先送到肝臟再送往其他內臟，接著細菌再從門靜脈跑到肝臟內，就容易造成肝膿瘍，嚴重就會併發敗血症，甚至休克、器官衰竭，若未妥善治療，致死率更高達百分之40至50，且膿瘍會逐漸擴大，曾有患者未即時就醫，膿瘍長到8、9公分大。

蕭偉成進一步說道，肝膿瘍會有發燒、肝悶痛等症狀，但因不明顯，導致患者住院後找不到原因，直到發現發炎指數過高，進一步超音波檢查才會發現肝臟內有疑似腫瘤病兆，若又無B肝、C肝病史，經超音波定位抽吸出來是膿炎才會確診，而此病症通常好發在有免疫功能障礙及糖尿病的病人，發生率是正常人的8倍。

▲▼ 高雄一對小姊弟吃下受汙染的生蠔，造成1人敗血症、1人肝膿瘍 。（圖／記者許宥孺翻攝）

阮綜合醫院消化內科主治醫師蕭偉成。（圖／記者許宥孺翻攝）

蕭偉成提醒，A肝屬於RNA病毒，污染食物後，潛伏期約為15至50天，發作症狀是發燒、倦怠、噁心不適，嚴重的話會有黃疸，若小孩感染，幾乎不會有症狀，不易發現，但若是年長者、抵抗力虛弱，又或是喜好喝酒的患者，就可能造成猛爆性肝炎。

蕭偉成強調，A肝不會變成慢性或帶原者，治療痊癒後也不會留下後遺症。他建議，1歲以上的小孩可以施打疫苗，打1劑就能產生95%以上的抵抗力，間隔6個月以上再施打第2劑，則可產生100%抵抗力，且能夠維持20年以上。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
前輔導長轉戰成人平台　現身西門町
婚宴龍頭遭爆「欠薪+老鼠橫行」　衛生局稽查驚見7大缺失
快訊／烈焰沖天！台南興建中太陽電場火警
2年前宣布娶妻！　男星突認「取消結婚」：女友變老母
台男「行李傳出鳥叫聲」　偷藏29顆鸚鵡蛋恐吃20年牢飯
快訊／日本發生規模6.2地震！東京也搖
快訊／30歲護理師騎車遭輾亡　中國附醫悲慟發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

婚宴龍頭林皇宮遭踢爆「欠薪+老鼠橫行」　衛生局稽查驚見7大缺失

小6生只吃蒸煮物竟脂肪肝！醫點名「2食物」害的：一堆人常吃

【廣編】禁止孩童吃零食就是對孩子好？營養師程涵宇籲：養成正確糖份攝取習慣

「5種面相」貴人運旺！命理專家：這裡飽滿最有福氣、得大財

32歲女突斷氣！左心室成「章魚弧狀」　罹心碎症候群搶回一命

瑪娃達「頂級強颱」！暴風圈「奔家門口」　最快下周一上午發海警

「妹子1髮型」長大不敢綁　一票人超愛：過30歲也適合

Buffet狂嗑生蠔！小姊弟2天後都進急診　1敗血症、1肝膿瘍險些沒命

竟比鮮奶茶好喝！妹子「每天都要喝1杯」　內行也上癮：一生推

12星座「一周運勢」一次看！摩羯被貴人寵愛　金牛有美好約會

星展 X 永續英雄聯盟：馳綠國際 把垃圾變潮鞋

孩子玩受傷引爆家長群互嗆　他撂「10車13人」堵幼兒園

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

女移工成密醫「1顆牙套3千」　用生鏽老虎鉗當工具看診！

蘋菓西打驗出黴菌、酵母菌　600ml也混濁！最高罰2億

王思佳遭指「看不起窮人」反駁了　從沒自稱貴婦：我是盤子王..大嘆好累

3、4月統一發票開獎！　千萬得主是不是你？

漫威《星際異攻隊3》口碑爆棚重返榮耀！　第五階段必看《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》

鬼鬼請辭《營業中》「怕表現不好」　認沒聯絡禾浩辰「公開電話徵友」XD

「萬秀洗衣店」秀娥阿嬤逝世！　孫子證實：陪她走完最後一段路

婚宴龍頭林皇宮遭踢爆「欠薪+老鼠橫行」　衛生局稽查驚見7大缺失

小6生只吃蒸煮物竟脂肪肝！醫點名「2食物」害的：一堆人常吃

【廣編】禁止孩童吃零食就是對孩子好？營養師程涵宇籲：養成正確糖份攝取習慣

「5種面相」貴人運旺！命理專家：這裡飽滿最有福氣、得大財

32歲女突斷氣！左心室成「章魚弧狀」　罹心碎症候群搶回一命

瑪娃達「頂級強颱」！暴風圈「奔家門口」　最快下周一上午發海警

「妹子1髮型」長大不敢綁　一票人超愛：過30歲也適合

Buffet狂嗑生蠔！小姊弟2天後都進急診　1敗血症、1肝膿瘍險些沒命

竟比鮮奶茶好喝！妹子「每天都要喝1杯」　內行也上癮：一生推

12星座「一周運勢」一次看！摩羯被貴人寵愛　金牛有美好約會

梧桐妹藏了15年！　賈靜雯罕見「公開談大女兒」激動落淚

王維中看江少慶「自律如彭于晏」　期待一軍牛棚合體王躍霖

寶寶「1天接種4疫苗」高燒40度！陳緗妮熬28小時不敢闔眼：心疼死了

茶改場歡慶120歲　陳吉仲：全力行銷台灣茶到國際

男友摸到胸部腫塊...前輔導長內內火速切除！轉戰成人平台謝粉絲

Ozone文廷生日送驚喜！　秘花2周時間籌備只做一件事：很享受

產地新鮮直送「限期2~4周」　麻辣火鍋「玉荷包」吃到飽5／29登場

9年前受助合歡警恩情忘不了　香港男偕女友訪恩人才知已天人永隔

TDR非財政部公告核定範圍　最高院判決打臉金管會…修法勢在必行

消失的溫暖 懷念眷村人情味

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

生活熱門新聞

瑪娃進逼發陸警機率曝！雨彈強襲7地區

「超商浩克」暴走後首發聲！1舉洩感情狀況

LINE「6款可愛貼圖」快下載！　隱藏版賺到了

颱風天前「做2件事」恐猝死　醫示警：無三高也會中鏢

瑪娃達「頂級強颱」！暴風圈「奔家門口」　最快下周一上午發海警

今年地表最強颱！瑪娃今明顛峰狀態「朝台灣前進」

「強颱」瑪娃又長胖！放颱風假機率曝光

第4波疫情專攻「天選之人」！名醫曝原因：青壯年確診有1共通症狀

學生站一排滑手機！網見角落「1亮點」笑：他是狠人

美國最新預測！瑪娃颱風「回頭」朝台灣　氣象局：外海北轉機率高

快許願！　久違的「天赦日」要來了

邪惡牛肉麵「泡麵哪家最頂？」內行推爆1款

露營爬山退流行？　網曝2原因

可接受公司沒尾牙員旅？網1原因同意

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

即／撞1700萬賓利　男大生不治

男大生撞賓利不治　家屬恐免賠車損

釘槍氣爆　工人膝蓋以下被炸斷

賴家子女控阿公偷兒財產　5億送高中生　

禾浩辰脫稿認跟韓國妹「發生2次一夜情」

瑪娃進逼發陸警機率曝！雨彈強襲7地區

5億高中生母「嫁碾米廠豪門」！前雇主曝：婚禮如喪禮

「超商浩克」暴走後首發聲！1舉洩感情狀況

做愛用力過猛　他GG當場「斷成3節」

快訊／全家開出2張千萬發票

水龍頭「開關竟在地上」！6千人讚：家裡也想裝

八點檔女星認「同居演員男友」！　朝結婚邁進「有了就生」

LINE「6款可愛貼圖」快下載！　隱藏版賺到了

夫妻愛愛沒懷孕　檢查驚：老公是女的

廂型車轉彎撞倒女騎士　30歲護理師內臟破裂亡

更多

最夯影音

更多
星展 X 永續英雄聯盟：馳綠國際 把垃圾變潮鞋

星展 X 永續英雄聯盟：馳綠國際 把垃圾變潮鞋
孩子玩受傷引爆家長群互嗆　他撂「10車13人」堵幼兒園

孩子玩受傷引爆家長群互嗆　他撂「10車13人」堵幼兒園

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

女移工成密醫「1顆牙套3千」　用生鏽老虎鉗當工具看診！

女移工成密醫「1顆牙套3千」　用生鏽老虎鉗當工具看診！

蘋菓西打驗出黴菌、酵母菌　600ml也混濁！最高罰2億

蘋菓西打驗出黴菌、酵母菌　600ml也混濁！最高罰2億

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面