去風險不脫鉤　專家：顯示G7擔心把北京逼過頭





▲G7表示將致力於對中國去風險，並非要進行脫鉤。（圖／路透）

文／中央社東京22日綜合外電報導

七大工業國集團（G7）富裕民主國家領袖週末矢言，將致力對中國「去風險」但並非「脫鉤」。官員與專家表示，這種說法反映歐洲和日本都擔心會把北京逼過頭。

美國總統拜登在3天G7廣島峰會結束後表示，G7各國在對中國的態度上達成共識，無意與中國脫鉤，但同意在對中關係上必須去風險化，將供應鏈多元化，以免過度仰賴一個國家。

G7各國在廣島峰會前出現歧見，美國呼籲對在中國投資鎖定目標管控，德國、法國和日本則態度較為審慎，因為這可能衝擊各國經濟；法國總統馬克宏上月訪問北京後，更呼籲歐盟減少對美國依賴。

然而，G7峰會聯合公報的用詞因現實考量而更形溫和，領袖們表示「無意阻撓中國經濟進步和發展」，「我們的政策做法不是要傷害中國」。

一名日本政府官員匿名表示：「在美國限制對中國投資這類議題上，G7國家有不同意見。」但他認為，這次峰會依舊超越這些歧見，傳達了訊息。

法國總統府官員則說，隨著G7成員國不斷舉辦會談，公報的用詞也「變得更為平衡一些」。

這名官員說：「我們透過這次G7會議想要傳達的核心訊息就是，以歐洲的立場來看，中國是個夥伴，既能互補，也是一個體制競爭對手（systemic rival），這些均在G7的用詞中呈現。」

美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）在廣島告訴記者，美國與G7成員國「徹底商討」之後，決定自行提出對境外投資進行管控的方法。

中國則是反對這項聲明，並召見日本駐中國大使交涉。中共官媒「環球時報」今天稱G7是「反華小作坊」。

此外，中國也在昨天以美國美光科技公司（Micron Technology Inc）產品未通過網路安全審查為由，宣布禁止採購美光產品，可能顯示緊張局勢將進一步升高。

公共政策智庫「麥克唐納-勞裡埃研究所」（Macdonald-Laurier Institute）主任米勒（Jonathan Berkshire Miller）表示：「我認為『去風險』說法是最容易的方式，讓G7針對中國議題能夠達成部分共識」。

他說：「這種用詞轉換顯示，美國的盟邦理解與中國在經濟上牽扯過深會帶來風險，但也意識到完全斬斷經濟連結並不實際」。