竹聯幫靜安會成員組詐團　8生基位要價888萬！1年海撈4000萬

記者邱中岳／台北報導

刑事局日前掌握情資，有竹聯幫靜安會成員涉嫌成立「生基公司」，專門誆騙被害人可以買生基位替自己祈福，每8個位子就要價888萬元，再藉口加購「法師祈福」、「開運5寶」等周邊商品，要被害人再繼續投資，1年內就詐騙6名被害人4000萬元，其中1名退休人員就損失高達2000萬。

警方調查，31歲的夏姓男子，為竹聯幫靜安會成員，從2022年2月開始成立「生基公司」，專門誆騙被害人購買生基位，可以替在世的親友祈福，每8個生基位就要價888萬元，只要被害人購買後，就會再用法師開運、開運5寶以及生基罐等「周邊商品」，要求被害人加購。

▲竹聯幫靜安會成員組織「詐騙生基公司」，1年誆騙6人不法所得4千萬。（圖／記者邱中岳翻攝）

其中還有1名退休人員購買了25個生基位、加上周邊商品就要價2000萬元，另外其餘8個被害人也共計被騙走2000萬元，只要被害人要求贖回或賣出生基位，夏男等人就會將被害人封鎖。

警方初步發現，光1年時間，夏姓男子等人不法所得就達4000萬元。刑事局4大隊以及新北市刑大，共逮捕夏姓男子等8人涉案，後續又將其他7人追查到案，並起獲改造手槍、子彈、鋁棒以及掃刀，另外還有贓款56萬6000元。

刑事局還查出，夏姓男子原本獲悉被警方鎖定，所以想要找人頂替，最後該名詐騙集團成員得知後不想背黑鍋，竟然「黑吃黑」捲款潛逃，被夏男等人抓住後強押至北市一處民宅痛毆。

▲詐騙集團成員不想背黑鍋，竟捲款潛逃被抓，慘被壓制民宅毆打，警方最後攻堅逮人。（圖／記者邱中岳翻攝）

事後該詐騙集團成員成功逃脫，但因已經背上黑鍋，所以遭地檢署發布通緝，遭到警方查緝到案後才將內幕全盤托出，警方也著手開始進行查緝。

刑事局事後依照詐欺、組織犯罪條例以及殺人未遂等罪名，將夏姓男子等8名嫌犯移送地檢署偵辦；據悉，被逮的夏姓主嫌，綽號「夏安」，為竹聯幫主「么么」黃少岑直屬部隊靜安會成員，警方目前也將持續追查幕後涉案成員。