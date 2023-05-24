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服刑9年出獄！319槍擊案要犯經營小吃部　持槍販毒又被逮

記者林悅／台南報導

台南市警局執行全國肅槍專案，全面掃蕩轄內不法槍械，除查獲長槍4支外，刑警大隊偵六隊22日查獲319槍擊案之作案手槍販槍犯吳姓男子，再度持有改造手槍1枝及大量毒品被捕，依槍砲、罪品等罪嫌送辦。

▲台南市警刑警大隊偵六隊查獲涉319槍擊案作案改造手槍的吳姓男子，持有改造手槍及各式毒品一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警刑警大隊偵六隊查獲涉319槍擊案作案改造手槍的吳姓男子，持有改造手槍及各式毒品一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警刑警大隊偵六隊查獲涉319槍擊案作案改造手槍的吳姓男子，持有改造手槍及各式毒品一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市刑大指出，上週第四分局查獲衝鋒槍1枝，第二分局查獲非制式手槍2枝，刑事警察大隊偵三隊查獲非制式槍枝1枝，績效良好。刑警大隊偵六隊再於22日查獲吳姓男子持有非制式手槍1枝及大量毒品。

▲台南市警刑警大隊偵六隊查獲涉319槍擊案作案改造手槍的吳姓男子，持有改造手槍及各式毒品一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

刑大偵六隊指出，吳旻璟是2004年全國矚目的「319總統槍擊案」槍枝來源主嫌之一。當年槍擊主嫌陳義雄於開槍行兇後疑因畏罪自殺身亡，專案小組於偵辦過程中，查知涉案槍彈來源為唐守義，並循線查獲是由吳轉售唐改造的槍彈給陳義雄，吳被捕判刑確定後，於2004年入監服刑至2012月始出監。

▲台南市警刑警大隊偵六隊查獲涉319槍擊案作案改造手槍的吳姓男子，持有改造手槍及各式毒品一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

偵六隊近期獲線報指出，吳嫌出獄後仍不知悔改，於台南地區持續有持槍販毒等不法行為，經蒐證後向台南地院聲請搜索票，於5月22日前往吳嫌所經營位於仁德區之小吃部執行搜索，當場起獲非制式手槍1枝、子彈38顆、大麻5包（重154.5公克）、毒品咖啡包67包（重268公克）、愷他命1瓶（重20.5公克）、一粒眠21顆等證物，另於吳嫌位於永康區住處查獲愷他命5包總重756.5公克，全案偵訊後依槍砲、毒品等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲台南市警刑警大隊偵六隊查獲涉319槍擊案作案改造手槍的吳姓男子，持有改造手槍及各式毒品一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警局局長廖宗山表示，警方將持續全力掃蕩槍械、毒品，以淨化社會治安環境，並呼籲市民如果有發現可疑人、事、物，請勇於向警察機關檢舉，一同打擊不法犯罪，共同維護社會治安，打造台南市成為最宜居的城市。

▲台南市警刑警大隊偵六隊查獲涉319槍擊案作案改造手槍的吳姓男子，持有改造手槍及各式毒品一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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