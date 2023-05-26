　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

OOHA品牌大使「現身LaLaport台中大創旗艦店」！任2瓶優惠價搶買「檸檬蜂蜜」超夯

▲▼OOHA飲料新品。（圖／記者周宸亘攝）

▲OOHA品牌大使韋禮安「現身」LaLaport台中大創旗艦店，為所有上門的消費者帶來今年夏天清爽無負擔的「OOHA檸檬蜂蜜氣泡飲」。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

炎熱的夏天已經上線，又到了無時無刻都想狂灌冰涼冷飲的時候了。雖然手搖茶飲到處都有，但對於有些人來說，想要對抗悶熱暑氣，幫熱壞的大腦提提神，還是要喝氣泡飲才暢快有fu！隨著國人健康意識升起，對於飲品也傾向選擇「0糖0卡0脂」，才能真正享受大口暢飲、不擔心負擔的痛快感。去年推出的全新無糖氣泡飲品牌「OOHA」，之前一連推出柚子海鹽、水蜜桃烏龍茶、荔枝乳酸等口味，以獨特雙風味設計驚豔整個氣泡飲市場。近來在粉絲的敲碗期待下，終於宣布第4種雙風味「檸檬蜂蜜」全新上市！從最近釋出的廣告花絮還可以看到，就連品牌大使韋禮安在拍攝空檔也喝到停不下來，讓粉絲看了只想馬上衝到超商超市抱幾瓶回家。

▲▼OOHA飲料新品。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼加入了「檸檬蜂蜜」新成員後，OOHA系列共有四種口味，天天輪著喝也不怕膩。

▲▼OOHA飲料新品。（圖／記者周宸亘攝）

最近不論是被火辣太陽曬到腦昏，或是因為連日梅雨感到身心快發霉，不如主動為生活找點新刺激！沿襲品牌理念，強調0糖0卡0脂的「OOHA檸檬蜂蜜氣泡飲」，就是為尋求刺激、驚喜、新事物的千禧世代而生。正準備期末考的學生，或是久坐辦公室、極需來點創意激盪的上班族，當意識到自己已經思緒乾涸、點子卡卡的時候，就讓擁有綿密碳酸氣泡、以清香檸檬、微甜蜂蜜帶出迷人酸香的「檸檬蜂蜜」，為當機的腦袋重新注入振奮能量！對於時不時就想換口味的人來說，OOHA系列共四種口味，天天輪著喝也不怕膩。

早就等不及搶先奔超商超市買到最新「檸檬蜂蜜」雙風味的粉絲，喝了直呼，「中午吃飯都會帶一瓶回公司，醒腦又不怕胖完全是上班族的小確幸」、「除了檸檬的清香，沒想到竟然還喝得到蜂蜜微甜香，直接榮登我最愛的口味！」有趣的是，隨著新口味的廣告在網路上分享，也讓不少網友恍然大悟，原來OOHA要唸做「五ㄏㄚˋ～」，算是一解廣大粉絲們的疑惑。

最近不分平假日，許多人紛紛湧進LaLaport台中大創旗艦店，如果逛累了又渴了，在北館4樓的「大創旗艦店」也能一次買齊4種口味。不少人經過都被色彩鮮豔的層架給吸引住目光，直接蹲下挑選，加上現在大創祭出「任選2瓶49元」的優惠活動，都讓店員們頻頻補貨。

▲▼OOHA飲料新品。（圖／記者周宸亘攝）

▲LaLaport台中大創旗艦店。

▲▼OOHA飲料新品。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼鮮豔又帶有夏日風情的OOHA雙風味氣跑飲，吸引路過的民眾選購。

▲▼OOHA飲料新品。（圖／記者周宸亘攝）

單純的暢勁氣泡、順口風味已經很難滿足時下有多種需求的消費者，唯有能讓人恣意暢飲的「0糖0卡0脂」風味氣泡飲，才能徹底放飛自我，享受最極致「爽度爆表」的夏日食光。這個夏天，歡迎全新加入的「檸檬蜂蜜」雙風味，讓獨特的「清香檸檬Ｘ微甜蜂蜜」風味，療癒清涼整個夏季。

OOHA 還有驚喜贈品要給大家！
即日起到6/15
購買「OOHA 」氣泡飲寶特瓶500mL全系列任2瓶，上傳發票至COKE+就可以參加抽獎！
（詳情請洽抽獎活動網址：https://www.cokeplus.tw/ooha-202305

「OOHA 」這樣耍廢很可椅

▲▼ OOHA,雙風味,氣泡飲,檸檬蜂蜜,0糖0卡0脂,韋禮安,台中,三井,LaLport。（圖／品牌提供）
「OOHA 」酷東西放包包

▲▼ OOHA,雙風味,氣泡飲,檸檬蜂蜜,0糖0卡0脂,韋禮安,台中,三井,LaLport。（圖／品牌提供）
「OOHA 」不怕拿錯摺疊傘

▲▼ OOHA,雙風味,氣泡飲,檸檬蜂蜜,0糖0卡0脂,韋禮安,台中,三井,LaLport。（圖／品牌提供）

用OOHA讓沉悶日常充滿驚喜！
趕快來抽獎！

ET快訊
BLACKPINK開唱「女網紅被打到哭出來」　觀眾全看傻
獨／超商浩克女友正面辣照！　證實他將復出
放颱風假機率？　氣象粉專7字回答
快訊／逾90萬股民注意！0056改成季配息　除息時間曝
快訊／東華大學24歲女助理　墜樓身亡
快訊／阿扁死諫無效！　陳致中政治路恐斷
快訊／「排黑條款」三讀通過！　涉黑金槍毒終身不得參選
3個月連8場送肉粽！　當地全家前將封路　

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

假日湧4.5萬人！台中2萬坪LaLaport開幕　蔦屋、饗食天堂再等等

OOHA品牌大使「現身LaLaport台中大創旗艦店」！任2瓶優惠價搶買「檸檬蜂蜜」超夯

超商最新「3款咖啡飲品」來了！青茶首次加優格　酸甜清爽超順口

在超商「遇見化學符號」！網友熱烈討論「Ca Fe」激起化學作用

開喝了！　超商「特濃美式、珍珠奶茶買1送1」只有3天

濾茶器像在泡湯、連拖鞋都有　大王具足蟲夯到出各類獵奇周邊

快訊／全聯開出1千萬發票！買日用品就中獎　幸運門市曝光

快訊／只花84元中千萬！全家開出2張千萬發票　中獎名單出爐

快訊／7-11開出2張千萬發票！中獎明細一次看

五月就飆高溫！熱傷害嚴重恐致命　補水不夠謹記三招避中暑

星展 X 永續英雄聯盟：馳綠國際 把垃圾變潮鞋

孩子玩受傷引爆家長群互嗆　他撂「10車13人」堵幼兒園

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

女移工成密醫「1顆牙套3千」　用生鏽老虎鉗當工具看診！

蘋菓西打驗出黴菌、酵母菌　600ml也混濁！最高罰2億

王思佳遭指「看不起窮人」反駁了　從沒自稱貴婦：我是盤子王..大嘆好累

3、4月統一發票開獎！　千萬得主是不是你？

漫威《星際異攻隊3》口碑爆棚重返榮耀！　第五階段必看《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》

鬼鬼請辭《營業中》「怕表現不好」　認沒聯絡禾浩辰「公開電話徵友」XD

「萬秀洗衣店」秀娥阿嬤逝世！　孫子證實：陪她走完最後一段路

OOHA品牌大使「現身LaLaport台中大創旗艦店」！任2瓶優惠價搶買「檸檬蜂蜜」超夯

超商最新「3款咖啡飲品」來了！青茶首次加優格　酸甜清爽超順口

在超商「遇見化學符號」！網友熱烈討論「Ca Fe」激起化學作用

開喝了！　超商「特濃美式、珍珠奶茶買1送1」只有3天

濾茶器像在泡湯、連拖鞋都有　大王具足蟲夯到出各類獵奇周邊

快訊／全聯開出1千萬發票！買日用品就中獎　幸運門市曝光

快訊／只花84元中千萬！全家開出2張千萬發票　中獎名單出爐

快訊／7-11開出2張千萬發票！中獎明細一次看

五月就飆高溫！熱傷害嚴重恐致命　補水不夠謹記三招避中暑

手搖飲料漲！漲！漲！　百家爭鳴！想喝飲料到底該選誰？

快訊／新北屋簷工程驚傳意外　老闆4樓墜落重傷命危搶救中

aespa團員Karina項鍊「連3撞」　蕾哈娜早戴過、喬治娜也慘中招

「港務永續 誠信相伴」 港務公司辦ESG企業法遵誠信治理論壇

「奇異鳥摸到飽」只要770元　紐西蘭人全怒了！美動物園急道歉

BLACKPINK澳門場爆「網紅被打到哭出來」　觀眾看傻：浪費票這麼貴

蕭景田涉替林杏兒買票首開庭！　他當庭喊不認罪...旁聽席藏嬌點

哥死去多年突出現！曾敬驊《不良執念》淚揭雙胞胎兄弟慘痛童年

聯發科歡慶26周年　攜手全球超過1.8萬名員工實踐低碳生活

想繼續用BUG別更新！《王國之淚》1.1.2版本上線…大複製時代終結

竟比鮮奶茶好喝！妹子「每天都要喝1杯」　內行也上癮：一生推

辣媽女兒生日露點熱舞　被撻伐反嗆：我不在乎

消費熱門新聞

快訊／全家開出2張千萬發票

快訊／萊爾富開出1張千萬發票

超商特濃美式、珍珠奶茶買1送1！

全聯開出1千萬發票！幸運門市曝光

賣場開賣超佛60元烤雞胸便當明天搶

超商「回收寶特瓶或廢乾電池」送咖啡

超商連3天搶吃「霜淇淋買1送1」！

快訊／7-11開出2張千萬發票

比你更了解你自己！日本便當小菜心測揭祕你的「隱藏特質」

手搖飲料漲！漲！漲！　百家爭鳴！想喝飲料到底該選誰？

看完這篇全網跪了　超商10分鐘開通門號

中醫師營養師推天天一杯喝出S腰

下載APP免費吃「白葡萄霜淇淋」

冰棒、民生品買1送1！通路超殺優惠懶人包

更多熱門

相關新聞

賴家人千字文質疑賴母自願變人球　律師回應了

賴家人千字文質疑賴母自願變人球　律師回應了

全台關注、擁有5億身價的賴姓高中生與夏姓地政士助理登記同婚2小時後墜樓身亡案，賴生墜樓原因尚未釐清。賴家除了賴母之外完全神隱，不對外發表意見，但今天死者賴生4位同父異母兄弟姊妹向媒體投書，痛批賴母與公公亂倫通姦，把全家人趕出去，賴嬤為家庭和諧，希望賴母返回中國，但賴母卻獅子大開口要2000萬元，讓全家人多年來在水深火熱中渡過。對此，賴母委任律師許哲維隨後也發出兩點聲明，強調「過去的就留在過去！」

台中「年收400萬」大戶撐盤　房貸件數創歷史新高

台中「年收400萬」大戶撐盤　房貸件數創歷史新高

低自備「5％到交屋」助攻　品牌建商迎房市觸底反彈

低自備「5％到交屋」助攻　品牌建商迎房市觸底反彈

月租金1.6萬↑　開箱中科黃金單身漢酒店式公寓

月租金1.6萬↑　開箱中科黃金單身漢酒店式公寓

5億高中生墜樓　關鍵62分鐘藏2疑點

5億高中生墜樓　關鍵62分鐘藏2疑點

關鍵字：

OOHA雙風味氣泡飲檸檬蜂蜜0糖0卡0脂韋禮安台中三井LaLport

讀者迴響

熱門新聞

即／撞1700萬賓利　男大生不治

男大生撞賓利不治　家屬恐免賠車損

釘槍氣爆　工人膝蓋以下被炸斷

賴家子女控阿公偷兒財產　5億送高中生　

禾浩辰脫稿認跟韓國妹「發生2次一夜情」

瑪娃進逼發陸警機率曝！雨彈強襲7地區

5億高中生母「嫁碾米廠豪門」！前雇主曝：婚禮如喪禮

「超商浩克」暴走後首發聲！1舉洩感情狀況

水龍頭「開關竟在地上」！6千人讚：家裡也想裝

八點檔女星認「同居演員男友」！　朝結婚邁進「有了就生」

快訊／全家開出2張千萬發票

做愛用力過猛　他GG當場「斷成3節」

夫妻愛愛沒懷孕　檢查驚：老公是女的

LINE「6款可愛貼圖」快下載！　隱藏版賺到了

今年地表最強颱！瑪娃今明顛峰狀態「朝台灣前進」

更多

最夯影音

更多
星展 X 永續英雄聯盟：馳綠國際 把垃圾變潮鞋

星展 X 永續英雄聯盟：馳綠國際 把垃圾變潮鞋
孩子玩受傷引爆家長群互嗆　他撂「10車13人」堵幼兒園

孩子玩受傷引爆家長群互嗆　他撂「10車13人」堵幼兒園

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

女移工成密醫「1顆牙套3千」　用生鏽老虎鉗當工具看診！

女移工成密醫「1顆牙套3千」　用生鏽老虎鉗當工具看診！

蘋菓西打驗出黴菌、酵母菌　600ml也混濁！最高罰2億

蘋菓西打驗出黴菌、酵母菌　600ml也混濁！最高罰2億

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面