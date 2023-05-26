OOHA品牌大使「現身LaLaport台中大創旗艦店」！任2瓶優惠價搶買「檸檬蜂蜜」超夯

▲OOHA品牌大使韋禮安「現身」LaLaport台中大創旗艦店，為所有上門的消費者帶來今年夏天清爽無負擔的「OOHA檸檬蜂蜜氣泡飲」。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

炎熱的夏天已經上線，又到了無時無刻都想狂灌冰涼冷飲的時候了。雖然手搖茶飲到處都有，但對於有些人來說，想要對抗悶熱暑氣，幫熱壞的大腦提提神，還是要喝氣泡飲才暢快有fu！隨著國人健康意識升起，對於飲品也傾向選擇「0糖0卡0脂」，才能真正享受大口暢飲、不擔心負擔的痛快感。去年推出的全新無糖氣泡飲品牌「OOHA」，之前一連推出柚子海鹽、水蜜桃烏龍茶、荔枝乳酸等口味，以獨特雙風味設計驚豔整個氣泡飲市場。近來在粉絲的敲碗期待下，終於宣布第4種雙風味「檸檬蜂蜜」全新上市！從最近釋出的廣告花絮還可以看到，就連品牌大使韋禮安在拍攝空檔也喝到停不下來，讓粉絲看了只想馬上衝到超商超市抱幾瓶回家。

▲▼加入了「檸檬蜂蜜」新成員後，OOHA系列共有四種口味，天天輪著喝也不怕膩。

最近不論是被火辣太陽曬到腦昏，或是因為連日梅雨感到身心快發霉，不如主動為生活找點新刺激！沿襲品牌理念，強調0糖0卡0脂的「OOHA檸檬蜂蜜氣泡飲」，就是為尋求刺激、驚喜、新事物的千禧世代而生。正準備期末考的學生，或是久坐辦公室、極需來點創意激盪的上班族，當意識到自己已經思緒乾涸、點子卡卡的時候，就讓擁有綿密碳酸氣泡、以清香檸檬、微甜蜂蜜帶出迷人酸香的「檸檬蜂蜜」，為當機的腦袋重新注入振奮能量！對於時不時就想換口味的人來說，OOHA系列共四種口味，天天輪著喝也不怕膩。

早就等不及搶先奔超商超市買到最新「檸檬蜂蜜」雙風味的粉絲，喝了直呼，「中午吃飯都會帶一瓶回公司，醒腦又不怕胖完全是上班族的小確幸」、「除了檸檬的清香，沒想到竟然還喝得到蜂蜜微甜香，直接榮登我最愛的口味！」有趣的是，隨著新口味的廣告在網路上分享，也讓不少網友恍然大悟，原來OOHA要唸做「五ㄏㄚˋ～」，算是一解廣大粉絲們的疑惑。

最近不分平假日，許多人紛紛湧進LaLaport台中大創旗艦店，如果逛累了又渴了，在北館4樓的「大創旗艦店」也能一次買齊4種口味。不少人經過都被色彩鮮豔的層架給吸引住目光，直接蹲下挑選，加上現在大創祭出「任選2瓶49元」的優惠活動，都讓店員們頻頻補貨。

▲LaLaport台中大創旗艦店。

▲▼鮮豔又帶有夏日風情的OOHA雙風味氣跑飲，吸引路過的民眾選購。

單純的暢勁氣泡、順口風味已經很難滿足時下有多種需求的消費者，唯有能讓人恣意暢飲的「0糖0卡0脂」風味氣泡飲，才能徹底放飛自我，享受最極致「爽度爆表」的夏日食光。這個夏天，歡迎全新加入的「檸檬蜂蜜」雙風味，讓獨特的「清香檸檬Ｘ微甜蜂蜜」風味，療癒清涼整個夏季。

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