5億高中生墜樓「關鍵空白62分鐘」　2大疑點曝光

記者黃翊婷／綜合報導

台中賴姓高中生繼承5億房產卻離奇墜樓身亡，加上複雜的家庭背景，整起事件疑點重重，掀起全台關注。賴男與夏姓地政士之子完成同婚登記後，從返回夏男住處到墜樓，中間有關鍵的62分鐘獨處時間，檢警認為，這段期間兩人究竟發生什麼事情、是否曾經爭吵，都是接下來急需釐清的重點。

▲賴男離奇墜樓身亡。（圖／記者游瓊華翻攝、律師提供）

回顧整起事件，5月3日也就是案發前一天，賴男的阿公（名義上的阿公，血緣上的父親）才剛出殯火化，他也向學校請了喪假；5月4日上午7時許夏男以「教你如何處理房地產」為由，約他出門見面，並要求攜帶身分證件，兩人先前往夏男的住處，大約1個小時後才騎車雙載前往北屯戶政所登記結婚，因為登記結婚要有2名證人簽名同意，他們便在路上隨機找人協助。

▲賴母認為兒子是遭到謀財害命。（圖／記者許權毅攝，下同。）

夏男與賴男進入附近一家超商，看見座位區有一名年輕男子在喝飲料，於是上前詢問是否認同同性婚姻，獲得肯定的答覆後，又開口要求對方幫忙簽名，接著他們在戶政所外面找到第二名同樣認同同婚的民眾，並順利取得簽名，兩人隨即進入戶政所辦理登記。

然而，在完成結婚登記之後，兩人一同返回夏男住處，大約11時許，賴男就被發現墜樓身亡。賴母召開記者會控訴，兒子可能遭到謀財害命或被安排成輕生案，原因是兒子獲贈來自父親的5億元房產。

▼▲高大成重返事發現場，推測賴男有可能是死後「被墜樓」。

法醫高大成也表示，賴男可能是死後「被墜樓」，因為若是生前撞擊頭部，心臟還未停止跳動，會有收縮動作，能將血液送往腦部供輸，再衝往眼睛四周集中，血液凝固後即形成熊貓眼，根據他的經驗研判，死前出血血液會凝成血塊，死後血液則不會凝固，負責解剖的法醫或許可以朝這個方向再做調查。

根據《自由時報》報導，賴男與夏男在完成結婚登記之後，從回到夏男住處至賴男墜樓，中間共有62分鐘獨處的時間，這段期間兩人究竟發生了什麼事情、是否有過爭吵，都是檢警接下來急需釐清的重點。

▲夏男到庭說明，但面對外界詢問，皆沉默不語。（圖／記者白珈陽攝）

針對此案，檢方22日上午10時召開偵查庭，傳喚夏男及其父親到庭說明，現場出動6名刑警陪同，面對外界詢問，夏男全程不發一語，面無表情步入地檢署，歷經5個小時的偵訊後，父子倆被請回。夏男的律師僅簡短表示，「謝謝大家關心，我們今天就是協助檢察官釐清事實跟誤解，而因為偵查不公開，所以不便說明。」