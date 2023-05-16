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假日湧4.5萬人！台中2萬坪LaLaport開幕　蔦屋、饗食天堂再等等

▲「假日湧4.5萬人」台中2萬坪新地標正式開幕　蔦屋、饗食天堂再等等。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中2萬坪新地標正式開幕，館外大批消費者等待開門營業。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

被視為台中新地標的三井LaLaport購物中心歷經3個多月的試營運，今天終於南北館正式開幕，總計270個品牌營運接客，但眾所期待的蔦屋書店、饗食天堂等尚未加入營運之列。三井LaLaport總經理川邊直樹透露，北館4月27日試營運後目前平日入店人潮2.2萬人，假日則有4.5萬人，成績超出預期，開幕後來館人數可望再創新高。

▲「假日湧4.5萬人」台中2萬坪新地標正式開幕　蔦屋、饗食天堂再等等。（圖／記者游瓊華攝）

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▲館方預估，平日單日湧入2.2萬人，假日單日湧入4.5萬人。（圖／記者游瓊華攝）

為迎接開幕，館內多家餐廳也祭出優惠活動，其中饗賓餐旅旗下的「真珠台灣佳味」推出開幕限定優惠，第1重：尋找「真珠」，5月31日前到LaLaport店內用者姓名內有「真ㄓㄣ 珠ㄓㄨ 」任一字(可同音)，內用滿2000元，出示證件就送蒜蓉鮮蝦粄條1份；第2重，5月31日前，到LaLaport店內用打卡或5星評論送寶島仙草奶凍1份。

▲真珠台灣佳味。（圖／饗賓餐旅提供）

▲饗賓餐旅旗下的「真珠台灣佳味」推出開幕限定優惠。（圖／饗賓餐旅提供）

台中名店「大江戶町 鰻屋」也宣布進駐LaLaport，將街邊店職人炭烤複製到商場，主打特殊吃法的「鰻魚桶飯3+1吃」、「鰻魚桶飯雙吃磯邊燒」、「溫玉蔥花鰻魚丼」等，另開幕期間，還有限量500份半尾的蒲燒鰻即食包6入禮盒1100元，再送價值220元的鰻魚秘醬；另單片包裝也有3包特價580元優惠。5月31日前，推出每日限量50份「夢幻鰻魚桶飯4人份」特價1188元（原價1576），再附4份日式玉子燒、4碗湯品與蔥花、芥末等配料，僅供外帶限定。

▲「假日湧4.5萬人」台中2萬坪新地標正式開幕　蔦屋、饗食天堂再等等。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中名店「大江戶町鰻屋」也宣布進駐LaLaport。（圖／品牌提供）

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