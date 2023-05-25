台南Josh被家暴上法院！調解委員狂說教「吵架難免嘛」 讓他氣炸

▲台南Josh與前妻合照。（圖／翻攝自IG／台南Josh）



記者鄒鎮宇／綜合報導

YouTuber「台南Josh」去年7月才剛新婚，但今年1月爆出被妻子Amber家暴痛打、破壞住處等情況，憤而離婚。對此，台南Josh PO出到法院調解時，調解委員竟不斷以「夫妻吵架難免嘛，我也被我老婆打過啊」等話說教，讓他感覺非常不舒服，「他一直都是一種你也有錯，你太小題大作的那種感覺」。

「今天去法院調解，遇到一個讓我很傻眼的調解委員。」台南Josh於25日晚間發文表示，調解委員聽到是家暴案件後立刻說，「唉呀，我也是律師啦，我們都知道家暴的條件很容易成立。」

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此番言論讓被家暴的台南Josh感到不舒服，心想這名調解委員還沒搞清楚狀況，就預設家暴事件都沒什麼大不了的？「到底在講什麼東西？」

同時，台南Josh也說出在事件中受傷，住處遭到嚴重破壞，但調解委員卻說，「夫妻吵架難免嘛，我也被我老婆打過啊，家裡的東西也有被破壞過，我都沒有還手喔，你要跟對方結婚，要經營婚姻關係就是這樣嘛。」

▲台南Josh遭老婆毆打並嗆「死媽寶」。（圖／巴毛律師混酥團授權使用）



台南Josh感嘆，「我聽了好氣，直接跟調解委員說你這個講法是不對的，為什麼會認為要經營婚姻關係，被打或是東西被破壞都是要忍受的？」也氣得想當場離開這場調解會，「這個調解委員的言論跟語氣真的讓我感受很不舒服，他一直都是一種你也有錯，你太小題大作的那種感覺。我沒有想到法院的調解委員，甚至他本身還是律師，竟然對於家庭暴力或是說親密關係暴力有這麼輕視的態度。」

網友看完紛紛留言，「你應該祝福調解委員身體健康」、「傳統價值>法治專業」、「糟糕到不行，根本在檢討被害者，Josh可以試著祝他一輩子家庭和樂」、「找管道投訴吧，這調解委員根本不適任」、「直接嗨嗨他，祝他一切順心」。據了解，台南Josh的影片都會以「嗨嗨」開頭，看好或稱讚過的球隊都容易出現表現不佳、受傷或者輸球的情況，因此成為網友、粉絲開玩笑討論的話題。

▼台南Josh原文如下。（圖／翻攝台南Josh臉書）

