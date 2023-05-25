前棒球國手陰經龍狠殺女友！二審維持原判　死者弟怒了：我很失望

記者林悅、陳韻如／台南報導

前棒球國手、台電嘉義區營業處員工陰經龍，因不滿交往中的張姓女友提分手，2022年3月間趁女友上班時，持刀猛捅女友胸口5刀，其中一刀更直接刺破心臟，張女經搶救後宣告不治。一審法官審理後，判陰經龍15年徒刑，但他與檢方均不服提出上訴，二審今審結，駁回上訴。

▲陰經龍殺害女友，二審判決出爐。（圖／記者翁伊森翻攝）

55歲前棒球國手、台電員工陰經龍去年3月22日疑似談分手不成，持刀揮砍同為台電員工的女友，口裡還喊著，「要與你同歸於盡」 、「要殺死你」等語，導致對方身中多刀倒臥血泊，送醫後不治。

▲▼陰經龍殺害女友，二審判決出爐，死者弟弟親自到庭聽判。（圖／記者林悅翻攝）

檢方事後解剖，發現張女身上有多處穿刺傷，其中一處位於左外腰處，深及心臟，導致右心房破裂大量出血，因而引發低容積性休克及血、氣胸，最終導致死亡。此外，事發當時，有名同事在場想阻止，沒想到竟遭到陰經龍恐嚇，「如果再阻止，我連你也殺」。

一審法官審理後，依殺人罪判陰男有期徒刑15年，褫奪公權5年；另依傷害、恐嚇等罪判他應執行有期徒刑8月，得易科罰金。

不過，陰及檢方均不服提出上訴，而今二審宣判，張女弟弟親自出席聽判，但得知上訴遭到駁回後，他表示，「很不滿意」。張弟認為，基本上加害人並沒有誠心誠意的認錯，且民事上又再上訴，他沒有想要原諒對方，但對方又上訴，他才跟著上訴，且對方也沒有對他母親道歉，法官又駁回輕判，這樣並沒有達到懲戒的作用，雖然對方因癌症保外就醫，但仍在外面到處走，對於法官駁回上訴，他很失望。