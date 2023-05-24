　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

地球暖化又熱又擠！　專家：「5國家」5年內恐不適合居住

有專家悲觀表示，大概5年內，估計全球超過6億人口因為高溫無法在原有土地生存。（示意圖／達志／美聯社，下同）
▲有專家悲觀表示，大概5年內，估計全球超過6億人口因為高溫無法在原有土地生存。（示意圖／達志／美聯社，下同）

圖文／CTWANT

透過數十年的研究和觀察，人們已經清楚地意識到，氣候變遷對地球如何產生深遠的影響，環保團體極力呼籲各國領導人作出積極減碳承諾，實現《巴黎協定》規定將全球氣溫上升限制在攝氏1.5度的目標。有專家悲觀表示，大概5年內，估計全球超過6億人口因為高溫無法在原有土地生存，包括印度、奈及利亞、巴基斯坦和菲律賓等國家的民眾，有可能被迫向地球兩極移動才能生存。


地球又熱又擠　專家警告：印巴、印尼、菲律賓5年內恐因暖化不適合居住
▲隨著世界變得更擁擠，暖化越來越嚴重。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，氣候的變遷速度太過迅速，單就溫度變化速率就是物種調適自身的氣候棲位(climate niche)所需時間近20萬倍，全球物種無法跟上溫度變化的步伐而難以生存，所謂的氣候棲位，是研究團隊透過研究6千年歷史，找出人類與文明能繁榮發展的理想氣溫，結論是年均溫攝氏11度至15度最適合人類生存，若居住之地的氣溫越偏離這個溫度範圍，就會越難受。

這項發表在自然永續性 (Nature Sustainability)雜誌上的研究評估也指出，隨著世界變得更擁擠，暖化越來越嚴重，該研究結論指出，非洲、亞洲、南美洲、澳洲的大片地區可能處於相同的氣溫範圍，如果暖化問題惡化，窮人將受害最深。

地球又熱又擠　專家警告：印巴、印尼、菲律賓5年內恐因暖化不適合居住
▲研究發現，若地球變暖攝氏2.7度，包括印度、奈及利亞、印尼、菲律賓和巴基斯坦將成為人口暴露在危險高溫下的國家。

這項研究的主要研究者之一、英國艾克塞特大學（University of Exeter）全球系統研究所（Global Systems Institute）所長倫頓（Tim Lenton）說，地球均溫升高速度比預期早了10年，海平面上升速度更加快近3倍，若繼續放任地球暖化，2030年將失守1.5度的升溫防線，到了本世紀末，恐升溫達2.7度，屆時全球三分之一的人口將失去適合居住的地區。

研究發現，若地球變暖攝氏2.7度，包括印度、奈及利亞、印尼、菲律賓和巴基斯坦將成為人口暴露在危險高溫下的國家。倫頓還表示，目前的溫度每升高0.1攝氏度，就會有大約1.4億人暴露在危險的高溫下。另外，世界氣象組織先前宣布，在未來5年內，地球溫度有66%的可能性會比全球工業化前高出攝氏1.5度。

地球又熱又擠　專家警告：印巴、印尼、菲律賓5年內恐因暖化不適合居住
▲有專家悲觀表示，大概5年內，估計全球超過6億人口因為高溫無法在原有土地生存。（圖／翻攝自推特）

延伸閱讀
網紅為流量「搶寵物闖民宅」　影片成鐵證警上門逮人
「大王具足蟲拉麵」爆紅　學者憂賣的恐是另一種生物
雞排妹選立委有看頭？　民進黨人揭原因：不見吳沛憶戰力

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
盜輪胎大王骨灰勒索6千萬　前司機遭判刑後悔說話了
蕭煌奇遭「故意帶上台背對觀眾」　殘忍真相曝
雄獅連2日上榜！　並列21檔注意股
快訊／101鼎泰豐突停電！店內一片漆黑
台灣「外食1現象」讓他超羨慕！　日人喊：最喜歡的文化
龍象大戰因雨延賽　林智勝搞笑露天洗澡
幼兒園「甲蟲數學題」一堆人答不出　鄉民傻眼了
父親冰醫院太平間11年！長女存錢盼「爸媽葬一起」拒領回下場曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

男打死21歲懷孕女友　「剖腹取嬰」後放火！她淪焦屍倒樹林

地球暖化又熱又擠！　專家：「5國家」5年內恐不適合居住

被收養20多年　他好奇追查身世驚覺「祖母竟是殺人犯」

譚德賽警告：下波疫情「恐比新冠更致命」　WHA大會：要改變

偵破48年未解懸案！加國警「破墳挖屍」驗DNA　揪出變態性侵殺手

上班3天丟命！他受困工地火場「開直播」求救　大喊救命卻成遺言

不怕宵夜文　丹麥研究：美食照片看太多「反而抑制食慾」

日本首例！　神戶市修條例規範「生成式AI」

大胸穿衣好難　正妹「海邊穿比基尼」被罵傻眼：管好你們自己就好

2寶媽抽脂抽到死！好友狂推「很便宜」　找上密醫慘丟命

輪椅壓到腳！捷運上釀口角　一旁乘客勸：道歉就沒事了

盲彎遇逆向自行車隊險撞上　70歲駕駛嚇：差點打保齡球

陸男帶癌母來台就醫仍逝世　病床前淚崩：以後喊誰媽媽

老翁欲過馬路突2度自摔　2騎士暖幫攙扶叫救護車

凱道長腿女斑馬線碰瓷？　尷尬趴車前網笑演技拙劣

BLACKPINK開唱「Lisa罕見動怒」　台下無禮舉動全被拍...她轉身走人

台雙寶媽澳洲工地打拚5年　月收10萬↑扛板打釘樣樣行

正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：10幾萬有值得

男大生騎車撞1700萬賓利　頭重創靠呼吸器維持生命

曾國城上繳5百萬稅金求救徐乃麟 右手受傷遭虧：幾歲了還做這事

男打死21歲懷孕女友　「剖腹取嬰」後放火！她淪焦屍倒樹林

地球暖化又熱又擠！　專家：「5國家」5年內恐不適合居住

被收養20多年　他好奇追查身世驚覺「祖母竟是殺人犯」

譚德賽警告：下波疫情「恐比新冠更致命」　WHA大會：要改變

偵破48年未解懸案！加國警「破墳挖屍」驗DNA　揪出變態性侵殺手

上班3天丟命！他受困工地火場「開直播」求救　大喊救命卻成遺言

不怕宵夜文　丹麥研究：美食照片看太多「反而抑制食慾」

日本首例！　神戶市修條例規範「生成式AI」

大胸穿衣好難　正妹「海邊穿比基尼」被罵傻眼：管好你們自己就好

2寶媽抽脂抽到死！好友狂推「很便宜」　找上密醫慘丟命

皮膚癢爆「吃10類食物」更惡化！水果、麵包都上榜了

楊丞琳要求選手跳舞「做好表情管理」！　網挖出她過往講評：打臉到不敢看

被超商、全聯夾殺「美廉社都是誰在逛？」　常客曝優勢狂讚

藍營影射曾和im.B詐騙主謀同框　陳菊3點聲明澄清：歡迎檢調詳查

Gogoro擴大南韓版圖「新車第3季對外開賣」！換電站覆蓋8大城市

奧斯卡仆街被笑10年！珍妮佛勞倫斯跌怕了　穿夾腳拖走坎城紅毯

小倆口租屋入住才知「屋主欠8.1萬管理費」　網友苦勸：快搬走

盜擄輪胎大王骨灰罈勒贖6千萬　前司機「帶路」判刑...後悔說話了

全聯小時達5／27殺超大！滿2千現折500元　留言感謝騎士再送百元

世新校園徵才博覽會圓滿落幕　跨域專業人才受企業青睞

牙結石上有笑臉出沒！　下一秒全部粉碎爽度100%

國際熱門新聞

新郎婚宴公開「新娘偷吃照」　小王是伴郎

日本丸龜「吃出活青蛙」！整隻綠綠碗底游

開特斯拉加油被笑　她一招反擊酸民

他嗑藥「24小時性愛馬拉松」！GG壞死要切除

富豪回春內幕　把兒子血液注入體內

嫌身高172太矮　他斷腿增高變183

護送小鴨過馬路　暖爸下秒被車撞死

澳交換生IG發文　誤食老鼠藥治療進度曝

亂充電恐害手機陣亡！5技巧拯救電池健康

瑪娃撲關島「進入緊急狀態」！恐成70年最強颱

世界級崩潰！Netflix「103國家同步開鍘」　寄生帳號確定掰了

譚德賽警告：下波疫情「恐比新冠更致命」

日本丸龜「活青蛙烏龍麵」宣布停售3天！

吸毒男砍殺7旬嬤　無情推下水泥井棄屍

更多熱門

相關新聞

Netflix開抓台灣「寄生帳號」！「4大QA」一次看懂

Netflix開抓台灣「寄生帳號」！「4大QA」一次看懂

影音串流平台Netflix年初在全球紛紛進行「寄生帳號」的打擊，如今已經蔓延到台灣，Netflix今（24）日凌晨宣布，與同住者以外的人共用帳戶，每個月需要多付100元。

周儀翔被拍與辣妹飯店開房！球團回應了

周儀翔被拍與辣妹飯店開房！球團回應了

人妻被婆婆「當空氣」3年　全因忌妒了

人妻被婆婆「當空氣」3年　全因忌妒了

搭捷運耳邊突傳「快下車」！她一查發毛：白骨女

搭捷運耳邊突傳「快下車」！她一查發毛：白骨女

「抽中5折」不認帳！餐廳道歉文曝光...網怒：硬凹

「抽中5折」不認帳！餐廳道歉文曝光...網怒：硬凹

關鍵字：

周刊王CTWANT

讀者迴響

熱門新聞

帥男直播一半遭砍！手掌噴飛掉地上

Netflix下手了！凌晨開鍘寄生帳號

新郎婚宴公開「新娘偷吃照」　小王是伴郎

新郎醫婚禮當天襲胸尻槍　知情人士爆「新娘猛料」

美認定瑪娃「超級颱風」　大迴轉路徑曝

強颱瑪娃一路向西！可能提早轉彎

搭高鐵驚覺「前座小姐很眼熟」結果是野生女神

快訊／國1事故回堵5公里　成立緊急應變小組

葛斯齊一個原因對賀軍翔態度大逆轉

水電工沒封瓦斯　女煮飯整間爆炸亡

拜拜完直接走人？大家都做錯「神明可能有話要說」

港劇資深綠葉病逝！　「罹癌康復又復發」消瘦近照曝

嘲諷乘客不懂英文！國泰航空3空姐被開除

日本丸龜「吃出活青蛙」！整隻綠綠碗底游

等嘸訂單！　製造業破7000人放無薪假

更多

最夯影音

更多
輪椅壓到腳！捷運上釀口角　一旁乘客勸：道歉就沒事了

輪椅壓到腳！捷運上釀口角　一旁乘客勸：道歉就沒事了
盲彎遇逆向自行車隊險撞上　70歲駕駛嚇：差點打保齡球

盲彎遇逆向自行車隊險撞上　70歲駕駛嚇：差點打保齡球

陸男帶癌母來台就醫仍逝世　病床前淚崩：以後喊誰媽媽

陸男帶癌母來台就醫仍逝世　病床前淚崩：以後喊誰媽媽

老翁欲過馬路突2度自摔　2騎士暖幫攙扶叫救護車

老翁欲過馬路突2度自摔　2騎士暖幫攙扶叫救護車

凱道長腿女斑馬線碰瓷？　尷尬趴車前網笑演技拙劣

凱道長腿女斑馬線碰瓷？　尷尬趴車前網笑演技拙劣

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面