藍智庫倡核電與侯友宜不同調？　柯志恩急澄清：都是解決缺電

▲國民黨智庫執行長柯志恩（中）。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨智庫今（25）日舉辦「國家新政重返執政」啟航記者會，智庫經濟財政組召集人林祖嘉提出延役核電廠政策，但被媒體質疑是否跟總統提名人侯友宜的立場不同？智庫執行長柯志恩對此直言「沒有什麼不一樣」，因台灣已面臨缺電危機，要有任何一分的電，國民黨都會盡量發展，而核廢料問題應該是從國家中央政府的角度去處理，不該把問題丟給地方政府。

智庫經濟財政組召集人林祖嘉今天提出國民黨2024能源政策，表示要延役核電廠，以解決能源問題，但卻被媒體質疑是否跟侯友宜立場不同？對此，柯志恩直言「沒有什麼不一樣」，因為智庫揭示了台灣已經面臨了缺電危機，所以只要有任何一分的電，國民黨都會盡量發展。

柯志恩表示，智庫永續發展組以及跟很多的能源專家，智庫一直強調核能的問題，也慎重考慮核廢料的問題，而核廢料問題應該是從國家中央政府的角度去處理，「不應該把問題丟給新北市政府，也不應該把問題丟給屏東縣政府，不用把這個問題丟給地方政府！」

柯志恩強調，應該要從國家的整體來考量，還有其他很多跟國際的合作等等；總而言之，國民黨強調不允許台灣會有缺電危機，國民黨會想盡所有的辦法，讓台灣度過能源危機，那跟國際的合作也是一種選項。