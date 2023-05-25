侯友宜國政顧問群初亮相　高喊「重啟特偵組」、歡迎陸客來台

▲國民黨智庫執行長柯志恩（中）。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨5月17日徵召新北市長侯友宜參選總統，為了強化參選能量，智庫今（25）日舉辦「國家新政重返執政」啟航記者會，國民黨智庫執行長柯志恩率國政顧問群亮相，她並高呼「智庫已經準備好了！」將與侯友宜團隊進行對接，扮演最強力的後盾，擘劃未來國家施政藍圖。

面對2024總統暨立委選舉，國民黨智庫執行長柯志恩今率智庫經濟財政組召集人林祖嘉、智庫永續發展組召集人陳宜民、智庫國家安全組召集人楊鎮浯、智庫教文體育組召集人陳學聖 、智庫內政法制組召集人高思博召開「啟航記者會」。柯志恩高呼，「智庫已經準備好了！」將率領陣容龐大的國政顧問群扮演最強力的後盾，為中華民國未來國家施政藍圖進行擘劃，也會與侯友宜團隊進行對接，讓社會大眾看到國民黨已作好重返執政準備。

林祖嘉表示，首先要建立透明的租屋機制，以及租屋誘因來鼓勵房東；其次是延役核電廠，以解決能源問題；至於缺工問題，則要透過和平兩岸關係，建立良好投資環境，以及發展多元彈性的大學科系；最後亦要透過大數據精準調控包括雞蛋在內的高物價問題。

陳宜民表示，要「民之所欲，長在我心」檢討巴式量表、放寬外籍看護，以舒緩長照問題；接著建議成立行政院肝病防治辦公室，讓35歲以上民眾每年1次免費肝炎篩檢，以及推動低劑量CT電腦斷層掃描檢驗肺癌；其次推動「人本交通」以解決「行人地獄」；最後要推動「觀光立國」要鬆綁讓陸客來台。

高思博表示將推出「打黑防詐組合拳」，建議仿照日本「暴力團對策法」使黑道無法吸收新血，成為夕陽產業；其次賦予檢警單位科技偵查工具與權力，推出新版「科技偵查法」；再來是要「重啟特偵組」讓高官無所遁逃；最後是推動「吹哨者保護法」讓全民一起來肅貪。

楊鎮浯表示，國民黨會秉持防衛與對話2大政策主軸，首要是不卑不亢推動對等共存的兩岸；接著要打造精銳靈活的國軍來嚇阻侵略；同時也要有務實靈活、有節有度的務實外交政策；重返執政後要創造台海和平環境；進一步擴大國際參與，提升國家尊嚴，實現民主、對話、和平的目標。

陳學聖表示，要推動文化相生、共營台灣的文化大政府，並獎助文化消費，透過稅賦、補助讓人民更加貼近文藝體育活動；其次要拉近公私立大專院校的學生負擔，落實教育公平；接著要強化青年就業機制，讓青年如虎添翼；最後是活絡運動產業，使我國成為一個「運動立國」的國家。