「春節、清明才彈性放假」！人總修改規則　這2年有9天春節長假

▲行政院院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

考量到現行放假規定導致調班異動頻繁，行政院人事行政總處修正「紀念日及節日實施辦法」及「政府機關調整上班日期處理要點」等規定，未來僅農曆除夕及春節假期、清明節可彈性放假。根據規劃，未來5年，每年最多僅需彈性調整1次，皆是農曆除夕前一日；而未來最長的年假則將來到9天，分別在2026年、2029年。

人事總處表示，2023年因彈性調整放假及補行上班次數達6次，各界多所討論，贊成及反對意見兼具，經徵詢相關機關及參酌各界所提意見後進行調整。

人總指出，考量農曆除夕及春節係國人最重視的民俗節日，民族掃墓節具有慎終追遠特殊意涵，又為與國際金融市場接軌，減少對股匯市的影響，並紓解交通運輸量能，修正「政府機關調整上班日期處理要點」第4點及第5點規定，將彈性調整放假的範圍，由現行「應放假之紀念日及節日」調整為「除夕前一日」及「兒童節及民族掃墓節」。

補行上班原則，也由現行的「提前於前一週星期六」，調整為「當週或次一週星期六」，以落實週休二日意旨。

以2024年政府行政機關辦公日曆表為例，依上開規定，農曆除夕前一日（2月8日）適逢星期四，調整為放假日，於2月17日（星期六）補行上班；農曆除夕及春節（2月9日星期五至2月12日星期一），因含2日例假日，於2月13日至14日（星期二、三）補假，兒童節及民族掃墓節毋須調整。