蘋菓西打600ml再傳有沉澱物！平鎮工廠勒令停工　缺失全曝光

記者沈繼昌、劉人豪／桃園報導

知名飲料蘋菓西打，日前遭爆1250ml及2000ml出現不明沉澱物，且部分已流入市面販售，4月21日時桃園市衛生局命平鎮工廠產線停止作業至產線安全為止，並下令業者限期改善，不過5月19日再度前往平鎮廠查核，發現生產線裸露、天花板有霉斑及管線斑駁，恐有汙染食品之虞，要求產線停工至改善完竣。

▲桃園市衛生局日前往大西洋飲料股份有限公司平鎮工廠進行查核，結果發現飲料成品果真有白色不明沉澱物。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

今年4月7日時，大西洋飲料股份有限公司員工發現2000ml寶特瓶包裝的蘋菓西打飲料瓶底，出現白色沉澱物，總公司即啟動通路收購、暫停生產及出貨，並針對問題成品進行檢驗。桃園市衛生局也會同中央食品藥物管理署，前往大西洋飲料股份有限公司平鎮工廠進行查核，發現成品有白色不明沉澱物，共抽驗14罐成品及封存41,237箱，共計82.3公噸，立即命該產線全線停止作業至產線安全為止。

桃園衛生局指出，依據新北市衛生局5月18日來文通知指出，4月21日於新北市售通路抽驗蘋菓西打產品檢驗結果有沉澱物，桃園衛生局5月19日前往大西洋平鎮廠查核，現場見有2及3號生產線有裸露、天花板有霉斑及管線斑駁，恐有汙染食品之虞，爰此，依據食品安全衛生管理法第41條規定，命暫停作業，至改善完竣。

至於有民眾在新北的風景區，看到600ml瓶裝蘋菓西打底部有混濁物，且提供衛生局相關稽查文件，提到外銷日本墨西哥等產品有混濁物，新北衛生局也接獲投訴，桃園衛生局指出，至今未接獲新北市衛生局來文，而有關外銷產品係屬食品藥物管理署權責。

桃園市衛生局表示，該公司如屆期未能改善完竣，將依據食品衛生管理法第8條第1項規定及依同法第44條裁罰6萬元至2億元罰鍰。