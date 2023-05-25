驚悚畫面！小貨車載鋼瓶遭聯結車撞輾　慘成一團廢鐵爆瓦斯味

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣鹽埔鄉德二街與屏28鄉道發生聯結車與自小貨車相撞車禍，自小貨車被輾壓成一團廢鐵，黃姓駕駛自行爬出車外，送醫急救，身上多處擦傷，目前無生命危險，相關肇事原因由里港警分局釐清處理。

▲鹽埔鄉德二街與屏28鄉道發生聯結車與自小貨車相撞車禍，自小貨車幾成廢鐵。(圖／陳崑福翻攝，下同)

里港警分局於5月24日10時25分接獲報案，鹽埔鄉德二街與屏28鄉道有交通事故，即派員前往處理及疏導交通，經了解，黃姓男子(32歲 )駕駛聯結車載運砂石由屏28鄉道東往西方向行駛，另楊姓男子(27歲)駕駛自小貨車載瓦斯鋼瓶，由德二街北往南方向行駛，雙方於該交岔路口發生交通事故，導致自小貨車翻覆至路旁田溝，車身全毀，楊男自行出車外，現場散發一股濃瓦斯味道，楊男隨後被救護車送醫救治，身體多處擦挫傷，暫無生命危險，另雙方駕駛經酒測並無飲酒情事，該案里港警分局已依規定成案，並調查相關肇事原因。

里港警分局表示，車輛行經路口，須注意左右方來車，遵行路口慢看停，並呼籲民眾只要駕車行經路口，就要減速慢行，以避免交通事故發生。駕駛人對於無號誌路口的路權規定要有所瞭解，如造成交通事故，違反路權規定不但要負擔較高的肇事責任，也要依道路交通管理處罰條例處以罰鍰，千萬要小心謹慎。