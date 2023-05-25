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快訊／綠里長怒辭職　李正皓自稱：可讓民進黨「跨越邊境走向淺藍」

▲▼知名政治評論員李正皓與民進黨策略合作，以無黨籍參選新北市第九選區（永和）立委。（圖／記者呂晏慈攝）

▲李正皓（左一）昨天宣布與民進黨合作，今天上午至中央黨部開記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／綜合報導

知名政治評論員李正皓與民進黨策略合作，以無黨籍參選新北市第九選區（永和）立委，卻引發綠營基層不滿，新北市黨部永和區主任、四連霸里長莊銘淵怒辭黨職，批評不該找人「空降」。對此，李正皓25日受訪坦言，將展現最大誠意溝通，不管是「三顧茅廬」、「五顧茅廬」、「十顧茅廬」，並強調自身參選對民進黨「跨越邊境走向淺藍」、團結台灣很重要。

莊銘淵昨天晚間發出「辭職聲明」，回顧自己擔任民進黨新北市黨部永和區區主任至今，除了積極培訓地方基層參選里長，也長期服務民眾，凝聚眾人的共識，然而黨中央卻直接空降候選人，「特此聲明自2023年5月24日起辭去永和區區主任一職，並請新北市黨部另行尋覓更佳人選」。

在地人士指出，實際上，莊銘淵是民進黨唯一一名在永和地區的公職，經營這麼久，卻無緣挑戰立委，當然會有一些「情緒抒發」，黨內的確也有批評提名策略小組召集人潘孟安專斷獨行、亂推薦人的聲音，不過，民進黨認為，必須組織戰隊阻擋在野黨聯盟，千萬不能讓類似2022年「林智堅事件」重演。

對於莊銘淵怒辭黨職一事，李正皓今天上午在民進黨中央記者會後受訪表示，莊是民進黨在地重要的力量，拜託黨部盡可能與他溝通，新北市黨部也已多次溝通，希望莊回心轉意，自己也有最大責任化解誤會，一定會展現誠意把莊「拉回民進黨」，昨天已先致電莊本人，莊的回覆與媒體報導內容相同，「對我而言，這就是他的情緒，我當然有責任化解」。

此外，對於綠營基層質疑，李正皓過去曾經批評民進黨等語，李正皓直言，他過去的光譜跟民進黨不一樣，而且有一段落差，很多觀念不一致來自內政，不過，他與民進黨保護中華民國與台灣的價值觀是一致的。

李正皓還說，永和選區藍大於綠，如果民進黨推出價值觀、意識形態與民進黨完全一致的人選，是沒有可能性的，民進黨主席賴清德在自己身上看到的可能性是：可以讓民進黨跨過邊境，走向淺藍，這也是團結台灣蠻重要的事情，「我願意跟民進黨一起打2024，不需要為這件事情擔心，不用擔心這麼多」。

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