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傳民進黨擬找雞排妹選立委　在地議員不滿：很錯愕

▲▼藝人「雞排妹」鄭家純。（圖／翻攝鄭家純臉書）

▲藝人「雞排妹」鄭家純。（圖／翻攝鄭家純臉書）

記者呂晏慈／台北報導

外傳民進黨中央打算徵召「雞排妹」鄭家純，參選台北市第五選區（中正、萬華）立委，引發黨內群起譁然，甚至有多名公職諷刺，不如提名東門市場的「豬肉西施」張采婕，且若只以人氣考量，不如一起徵召「樂天女孩」林襄。在地議員劉耀仁25日受訪大呼「非常錯愕」，中央黨部沒有與在地議員做任何溝通，就爆出這個新聞。

劉耀仁昨天受訪時，對於傳出擬徵召雞排妹的新聞大感不滿，具名建議可以徵召「豬肉西施」，還比較有在地性。不過，劉今天上午受訪時改口說，因為覺得能為地方服務的，要跟地方有連結，所以突發奇想，想到東門市場的豬肉西施，這完全是玩笑話，未經豬肉西施本人同意就講出來，他感到很抱歉。

劉耀仁表示，「我覺得非常錯愕，因為中央黨部都沒有與在地現任議員做任何溝通協調，就爆出這個新聞，我們很錯愕」，中正萬華除了現任議員外，還有很多優秀的人士，中央黨部應該去聯絡、招攬，要跟地方有關係的人士，才是最佳人選。

媒體詢問，地方是否還有很多比雞排妹還適合的人選？劉耀仁直言，非常非常多，而且都深耕好幾年了，現在很多人，應該盡可能提出跟地方有關、長期經營地方的人選。

至於黨中央若拍板雞排妹，是否將含淚支持？劉耀仁表示，在塵埃落定之前，黨中央要提名雞排妹的話，應該跟在地議員協調；媒體追問，是否願意幫忙輔選？劉說，身為從政黨員，在提名之後，會全力支持（被提名人選）。

實際上，民進黨內早已有多名在地強棒表態爭取中正、萬華區立委提名，包括英系市議員吳沛憶、前議員顏聖冠等人都曾被點名。

▲▼台北市議會第一次定期大會第六次會議台北市議員劉耀仁質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市議員劉耀仁。（資料照／記者湯興漢攝）

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