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2高官im.B主嫌豪宅開趴照曝光！陳婉惠痛罵：交長竟說不必查

▲▼陳婉惠曝光黃玉霖、朱來順等人在曾耀鋒豪宅開趴的照片。（圖／翻攝臉書／陳婉惠）

▲陳婉惠曝光黃玉霖、朱來順等人在曾耀鋒豪宅開趴的照片。（圖／翻攝臉書／陳婉惠）

記者柯振中／綜合報導

綠營立委陳歐珀捲入im.B詐團風波，民進黨廉政委員會24日決定立案調查。不過，民眾黨立委陳琬惠爆料，除了陳歐珀以外，台灣民主基金會執行長黃玉霖、台鐵副局長朱來順也曾到曾耀鋒、陳振坤等人的豪宅飲酒作樂，交長王國材還說「這不必查」，讓他氣得質疑，行政院長陳建仁該如何整飭官箴，「還是你也認為這不必查？」

陳琬惠在臉書上指控，立院交通委員會2020年6月12日辦理宜蘭考察，立委陳歐珀不但帶著im.B詐騙案主嫌曾耀鋒參加，結束後還帶一群官員，前往曾耀鋒位在五結的豪宅，包括現任台灣民主基金會執行長黃玉霖、現任台鐵局副局長朱來順等人，整個下午都與曾耀鋒、陳振坤等土地開發商飲酒作樂。

▲▼陳婉惠曝光黃玉霖、朱來順等人在曾耀鋒豪宅開趴的照片。（圖／翻攝臉書／陳婉惠）

▲陳婉惠痛批，黃玉霖（右一）時任交通部政務次長，卻到通緝犯的豪宅開趴。（圖／翻攝臉書／陳婉惠）

陳琬惠痛批，這些人商議宜蘭未來的交通建設、土地開發，「整件事臭不可聞」，現場甚至還有高階警官，上班時間不上班，飲酒作樂、風紀敗壞，「要基層員警情何以堪？」

▼現任台鐵局長朱來順（右一）同樣也在豪宅內飲酒作樂。（圖／翻攝臉書／陳婉惠）

▲▼陳婉惠曝光黃玉霖、朱來順等人在曾耀鋒豪宅開趴的照片。（圖／翻攝臉書／陳婉惠）

陳琬惠提到，發生如此嚴重的事件，交長王國材竟說出「這不必查」的答案，護航的程度直追行政院前院長蘇貞昌。她也質問現在院長陳建仁，該如何整治官箴，「還是你也認為不必去查？遇到自家人嚴重放水，這款打詐國家隊，難怪讓人民心寒！」

 

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關鍵字：

im.B陳歐珀陳婉惠王國材陳建仁

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