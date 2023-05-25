館長痛罵台灣經濟差「不生小孩」　PTT鄉民：阿富汗經濟很好？

記者林彥臣／綜合報導

館長陳之漢在24日晚間的直播中，提到台灣經濟與生育率的話題，認為台灣經濟差才不生小孩，還在聊天室當中發意見調查，向粉絲發問「生育率是否與經濟有關」，結果有98%的粉絲回答「是」。相關話題在PTT八卦板引發討論，還有人認為，依照館長邏輯，難道阿富汗的經濟很好？

館長表示，台灣GDP數據表現很好，不代表人民過得幸福，如果人民過得很幸福，為什麼台灣的生育率總在跟南韓比誰是最後一名。

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▲館長在聊天室發起意見調查，有98%的粉絲認為，生育率與經濟有關。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）



有網友反駁館長，生育率不一定是「錢的問題」。館長當場發起意見調查，向粉絲發問，「生育率是否與經濟有關」，結果有98%的粉絲回答「是」。

▲館長表示，「經濟差」是導致台灣生育率低的主因。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）



館長還強調，有錢大家一定生，錢多多怎麼會不生呢？「吃飽等相X嘛！」

館長的相關論述被轉載到PTT八卦板上引發討論。網友對此表示，「阿富汗經濟很好？」、「現實是窮人才生的多吧」、「明明越窮的國家生越多」、「結果被鄉民吹上天的新加坡生育率跟台灣是差不多等級，生育率本來就跟經濟無關，反而跟女權比較相關」、「國中有認真唸書的都知道，人口發展與國家開發程度的關係！這種發言明顯沒唸書」。

根據世界銀行（World Bank）數據統計，阿富汗2021年生育率為4.6，新加坡2021年生育率為1.1。台灣2021年生育率為1.07。