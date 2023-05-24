Netflix抓台灣寄生蟲　每月最高「多付300元」！他挺：使用者付費

▲Netflix對台灣下手了。（圖／達志影像／美聯社）

記者施怡妏／綜合報導

串流平台Netflix於24日凌晨宣布，將開鍘台灣的「寄生帳號」，針對共用帳戶的會員寄送信件，每月多付100元，便可與同住者以外的人共享帳號，消息曝光掀起兩派網友討論。有人哀號「沒跟家人住一起，就不算家人嗎？」但也有人支持「使用者就該付費」。

24日台灣Netflix在凌晨發出公告，重申「Netflix帳戶僅供同住者使用」，即日起，將會陸續向在台灣與非同住者共用Netflix帳戶的會員寄送信件，並提出兩項解決方案，轉移帳號或是多付100元（一人）「購買額外成員」。

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以目前Netflix高級版，最多能同時有四名使用者為例，如四人皆非同住者，最多一個月得要多付300元，「購買額外成員」。

消息曝光，引起網友反彈，「那常常出差在外到底能不能看」、「他怎麼判斷是不是同家人共用，大學生到外地讀書不能用？」「非同住要怎抓，有人在家用固網，有人手機看」、「寧可你們直接漲價耶，方案策略訂那麼爛，一點都沒有考量到現實狀況」、「嫁出去的女兒就不是家人了」、「所以我不能跟我不同住的家人共用，但可以跟住我隔壁不認識的鄰居共用？」

不過也有網友支持，「正常啊，使用者付費」、「100元很貴嗎」、「不爽不要看」、「一杯飲料的小事」、「這樣也算不錯吧，合購才多付100元」、「寄生蟲通通自己買」。

▼Netflix預計將針對台灣非同住用戶寄出信件。（圖／翻攝自Facebook／Netflix）

