國中會考第二天！考「自然、英文、英聽」　最後提醒看這裡

▲國中教育會考今天進入第二天，今天考自然、英語與英聽。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

近20萬考生報考的國中教育會考今（21日）進入第二天，今天考自然、英文與英聽，根據教育部統計，會考首日平均缺考率1.24%、缺考人數超過2千人，最高484人因篩檢陽性在第二類備用試場應考，教育部指出，今年會考回歸疫情前規定，開放家長陪考，考生要自主佩戴口罩，若在今天才快篩陽性，請考生向考場學校申請至備用試場應考；另提醒考生，考試期間若隨身放置非應試用品，無論是否使用或發出聲響，經監試委員發現，記該科違規2點，請考生特別注意。

今年國中教育會考共有19.8萬餘人報考，分別在18個考區、231個考場應試，不僅報名人數創新低，而且是連續兩年報名人數低於20萬人；報名人數最多的3個考區，包括新北考區3萬739人、中投考區3萬495人、台北考區2萬2213人。

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隨著疫情趨緩，今年國中會考回歸疫情前規定，篩檢陽性及中重症考生都可應試，快篩陽性考生可申請調整至備用試場應試，中重症考生也可申請至醫療院所或調整至備用試場應試，根據教育部統計，昨天會考第一天，篩檢陽性人數最多為「寫作測驗」共484人，到172間第二類備用試場應考，但沒人因為中重症在醫院應考。

另根據教育部初步統計，會考第一天總計有210件違規，包括一般違規行為193件，一般舞弊或嚴重違規行為17件，一般違規中，以「提前或逾時作答」88件最多，佔全部違規42%，其次為「隨身放置非應試用品」約36件。

教育部提醒考生，請考生遵守考試規定，若不慎將非應試用品攜入試場，考生應在考試開始前放置於試場前後方，電子產品都要先關機或拔除電池，不得在考試期間發出聲響或影響試場秩序。考試期間若隨身放置非應試用品，無論是否使用或發出聲響，經監試委員發現者，五科記該科違規2點，請考生特別注意。