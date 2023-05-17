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母親與她的盆栽　和家人處不好的親子關係，或許我們都盡力了

文／女子學

母親在生前，是一個很愛種植盆栽的人。

她在我們很小的時候，就很愛帶我們去建國假日花市。豬籠草、薄荷葉、仙人掌，琳瑯滿目，一盆一盆在我家裡種植起來。

那是母親生前的日常。

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▲母親與她的盆栽 。（示意圖／Pexels）

她曾經把一顆發財樹種得很高很大，後來盆栽放不下，拿到國小外的土堆去種。

對我來說，她是一個不太關懷我的人。但她很關心她的植物們，會對著植物說說話，也會對著家裡養的青蛙說說話，但就是很少，或者幾乎沒有，對我說過關懷的話。

小時候，覺得和她生活還挺孤單的；長大之後，還是一樣的孤單。

我曾經是一個課業很好的小孩，但我得不到母親的認可，所以只能一直讓自己的課業變得更好。我也曾經接過許多演講，人生的第一場演講，母親有來聽，幫我拍拍照，然後就走了。

沒有留下任何讚美的話。

在母親過世的時候，我很傷心、難過，我曾經希望有一天，能夠和她修復我們之間的依附，但她的過世，意味著這不可能發生。

一直到現在，我已經慢慢釋懷了，有一些人，即便是家人，但就是無法和他們維持「傳統社會」上所謂的好的家庭關係。

▲盆栽。（圖／Pexels@cottonbro studio）

給那些和家人處不好的人，一條心理上的出路

我看過很多人，在IG的動態上，跟家人很親；但在私下的對話當中，我感覺到了他們的疏離與無奈。

他們看似和家人有著很好的互動，但那只是為了傳統社會上認可的好的家庭，所不得不呈現出來社會化的模樣。

但父母可能有著很強的控制欲，會破壞他們的朋友關係、伴侶關係，他們卻無能為力。

對於這樣的關係，我覺得很心寒，曾經一直希望自己和家人能維持實質上的好關係。

但到了後來，我覺得沒有必要了，因為我也是受傷的孩子，而他們則是內心住著受傷孩子的大人。即便我們都不是安全依附，但我們還是有我們的人生得過下去。而且我們都得保護好自己。

致那些我們不那麼想維繫的關係

所以就這樣吧！在母親節的時候，送著媽媽一束花，但就僅此而已。我們的人生被迫維繫太多不是那麼想維繫的關係，但這些關係的維繫，有它的理由存在。

即便是關係再差的家人，都有可能涉及繼承關係，或是從小到大的記憶。那段記憶是我們無法輕易割捨的一部分。

所以，如果你沒有力氣的話，不去修復親子關係，也是沒有關係的。我們都得同時顧及社會觀感與自我認同。有太多的關係是表面性的關係了，即使親子關係只是表面上的關係，那也無妨。

在祝福媽媽母親節快樂的同時，希望你也能過得快樂。

延伸閱讀

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※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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