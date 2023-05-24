想哭就多借一點珍珠吧！射擊甜心「吳佳穎」活出勇敢堅定的30歲

文／女子學

從什麼時候開始，我們如同所有人一樣，被世俗的框架束縛？又是從什麼時候開始，堅信循規蹈矩的人生規劃，是最安穩的平順之路？常被大家拿出來討論的「逢九」、「30 歲」、「奔四」，正是呼應上述階段，特別容易感到困惑徬徨。

「我現在剛好30歲，感覺跟18歲、25歲沒什麼不同，只是數字改變而已！」有射擊甜心之稱的奧運國手吳佳穎說。專訪過程中，甜美、爽朗的她宛如朝氣滿滿的少女，看到喜歡的東西會驚豔、談到難忘的回憶會感動、聽到引發共鳴的話語會附和……隨著她輕快的步調，我們逐漸跳出對30歲的舊有印象。

配合飾品品牌《慢溫》女王節活動，以主打珍珠系列商品詮釋女性遇到挫折時難免會流淚，但哭過後反而變得更酷、更愛自己；聽著佳穎分享運動員生涯歷練，以及開朗的樂觀哲學，就像那顆不斷跨過磨痕、越來越圓滑的珍珠，閃耀獨一無二的低調璀璨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲佳穎很開心可以成為射擊選手，並闖出自己的一片天。（圖／承筠行銷提供）



射擊是一場與自我的對抗，發發皆關鍵但別留戀過去



2月剛結束2023開羅射擊世界盃的佳穎，目前是10公尺空氣槍世界排行第二的選手，面對這般殊榮，她顯得神態自若：「成為運動員，其實是人生一條意外的旅程。」原本只是想考入警大、未來做軍警幫忙分擔家計，卻因身高受限轉而練習射擊，便慢慢愛上這個與自我競爭的運動項目。

「不同於其他運動，需要和其他選手比拚，射擊屬於個人項目，許多時候是在和自己比賽。」佳穎侃侃地說，一場射擊比賽可能會在75分鐘內射60發子彈，每發都是成績累積的關鍵，必須保持冷靜的態度，才有辦法超越自己；正因如此，快速的情緒調節、與內在進行對話非常重要，如何專注眼前不讓下一發受上一發影響，就得靠經驗去學習與磨練。

▲2023斯洛維尼亞大獎賽，專注認真的佳穎。（圖／承筠行銷提供）



拋開刻板的年齡限制：誰說30歲就得照社會劇本走？



10幾年的運動員生涯，有快樂也有失落，樂的是成為國家隊取得奧運資格，進而參賽闖出好成績；苦的是達不到理想目標，需不時與負面情緒抗衡的低潮，一路走來跌跌撞撞，成為現在的吳佳穎。而去年剛滿30歲的她，又是用什麼心境來看待這個令我們不安的數字呢？

「我必須說，這個問題在我身上並不大！」佳穎認為，比起在世俗框架下活得壓力山大，倒不如讓自己處於內在平靜快樂的狀態，沒有所謂的應該與不應該，面對紛紛擾擾的聲音也不必全盤接受，換句話說：「很多事情不一定要等到 30歲才能做，更沒有30歲就非得怎樣的說法。」

對此，佳穎特別就偶像蔡依林和經紀人瀅瀅為例。前者即使進入不惑之年，卻仍有堅定的信念、努力將最好的表演呈現給歌迷，是她心中的典範女王；後者則無論大小事，總能給予她正向陪伴、溫暖鼓勵的角色，細心程度使她備感窩心。「她們讓我覺得，年齡不應該是束縛。」女性確實有多種身分面向，但不管在哪個領域，認真看待自己、追求心之所想，就能淬鍊出圓滑、閃亮的那一面，佳穎相信這點對所有女性來說，都是一樣的。

▲每個人都有表面和不容易被大家看到的一面，但無論是哪一面，都是真實的自己。（圖／女子學提供，下同）



不只是「證件妹」，而是真實、勇敢做自己的吳佳穎



同為女性，佳穎也深感面對不同身分角色的應對拉扯，以及往往許多時候，外人的眼光並不代表真正的自己，如同「證件妹」之稱，是大眾賦予她的第一印象，但真實的她其實擁有不同樣貌，不單只是透過一張證件上的照片，就能定義她這個人。

「從小我的自尊心就很強，也很在意別人怎麼看我。」佳穎回憶，剛成為選手時，會很在意大家的各種評論，「證件妹」有著正反兩極的聲音，雖能使大家很快認識自己，卻也成為酸民言論攻擊的話題，加上身為半個公眾人物，某些情緒、表情，很容易被用來大作文章。後來，她學會不在賽事前後觀看任何訊息，明白我們永遠無法控制他人的想法，就越來越豁達；時至今日，佳穎希望大家漸漸放下對「證件妹」的刻板印象，多關注她在賽場上的表現。

▲當然，除了溫柔的陪伴，飾品同時也代表每個人不同的性格面向。



多借一點珍珠來掉淚！從生活空出個人的療癒小時光



順應著前面談到不少對應壓力的觀點，銜接《慢溫》女王節精神，強調受挫難免，重要的是勇敢擦乾眼淚、整裝出發，藉由一次次的淬鍊，成為那顆歷經磨練的圓滑珍珠。佳穎分享，這次選擇〈放長線釣大魚〉、〈情迷凡爾賽〉作詮釋，如同《慢溫》告訴消費者的挑選原則，完全是「憑直覺」！第一款戴起來很有氣質，白水晶配上祖母綠碧玉，再以珍珠點綴，象徵她的多變穩重；第二款以珍珠為主體，搭配白水晶、黃銅採雙圈設計漸層，表現從容不迫的優雅，與佳穎穿搭風格不謀而合。

▲佳穎認為，飾品就像所愛之人用來陪伴自己的象徵，別具特殊意義。



而俗話說：「不哭不哭，眼淚是珍珠。」樂觀的佳穎又是如何消耗每一次的負面呢？她笑說：「想哭就哭吧，多借一點珍珠來哭。」眼淚代表內心的宣洩，或許哭過後便雨過天晴；當然，流淚有很多原因，有碰到挫折的眼淚、委屈的眼淚、因比賽無法返家想念家人的眼淚、感動所愛之人付出的眼淚……好或壞都是生命的一部分，同時也代表獨一無二的自己，就像這世上沒有一模一樣的珍珠，也沒有100%相同的個體；假如真的很難受，那就點點蠟燭、擦擦香水，摸摸喜歡的飾品，找個地方放鬆獨處一下，等待悲觀浪潮過去。

問佳穎，在以分數衡量一切的射擊項目，壓力是不是很大？只見她思考了一會兒，接著說：「我確實活在打分數的系統裡，但誰不是呢？」學生時期升學、出社會後評鑑，我們時時處於某種競爭的體制下，重要的是要跟自己比，達到自我認可的標準就好了。看著佳穎溫暖的笑容、親切的舉手投足，編輯覺得她早已是成就自己人生的勇氣女王了！

延伸閱讀

從眼神透出對夢想執著的光芒，東奧國手連珍羚：「因為柔道讓我的人生如此富饒！」

30歲後「應該」是什麼樣子？每個人觀點、目標不同，「階段性人生」是參考不是絕對！

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/